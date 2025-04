'Los Mola' de la novela erótica leonesa, al descubierto

Al más puro estilo de Carmen Mola, pseudónimo tras el que Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero publicaron la exitosa saga de novelas iniciada con La novia gitana, el noroeste cultural tiene en León a Maro Valnal, nombre que firma Hoy ya es mañana, novela que aparece bajo el epígrafe, evidentemente pretendiendo ser todo un gancho, de novela erótica leonesa. Pero sus autores no aspiran a ese anonimato sino al éxito en primera persona y nombre propio. Aunque sí demuestran su ambición en todo lo que rodea al libro, porque sólo hay que visitar la página web del libro para descubrir que han puesto todo su empeño en realizar un gran trabajo. Con que las 350 páginas de Hoy ya es mañana se acerquen a la altura de su sitio digital promocional el objetivo estará conseguido. De hecho, aseguran que los que han leído la novela confirman que está siendo del agrado del lector. Pero, ¿quiénes son Maro Valnal? Marcos Castro Morán y Ana Rocío Madruga Fernández. Que es lo mismo que si se mezcla la poesía con las artes escénicas al servicio de la escritura. «Todo surgió de casualidad, a partir de un juego de rol. Fue un poco como lo de sujétame el cubata. Aunque no pensábamos que iba a llegar a convertirse en esta que estamos liando», explica Ana Rocío. Este sábado, a las 19.00 horas, tendrá lugar la presentación por todo lo alto. Y como Hoy ya es mañana tiene algo de concepto temático, que se explica en los lugares en los que transcurre, las ciudades, el playlist, la comida, los animales, el encuentro tendrá todos esos ingredientes y un espectacular bonus track en forma de cóctel especial exclusivo para la novela. La presentación contará con la música en directo a cargo de los Kickers, portés sensuales de la mano de Paula y Aitor, integrantes de La pequeña nave, galería erótica con fotografías de Marcelo Tettamanti y la colaboración del también escritor leonés Rompetormetas. Además, los asistentes disfrutarán de alguna que otra sorpresa como un bingo musical.

Capítulo especial merece el trabajo que también se puede ver en la web del fotógrafo Tettamanti, quien aporta una colección de imágenes en donde hace de lo cotidiano la simbología que rodea esta Hoy ya es mañana.

nombres propios

De alguna manera, en el Bellas Artes, Marcos y Ana Rocío desvelarán una identidad que no han escondido, pero que prefirieron presentar bajo seudónimo en una experiencia a cuatro manos en la que lo más recomendable es sumergirse en la lectura y dejarse llevar por las sorpresas que depara la trama. Así, indican, por ejemplo, que «no se puede desvelar el final porque ni comieron perdices ni fue un desastre, sino algo más complejo», afirman. La cuestión es que es Hoy ya es mañana cuenta la historia de dos personajes que se encuentran y todo salta por los aires. «Sí, eso les pasa. Todo lo que consideraban que estaba establecido deja de estarlo. No es el caso que puede considerarse típico. Porque son dos personajes de igual a igual. No hay esa historia del hombre rico. Es más, aquí es al revés», avanzan.

Entre medias, y eso tiene mucho que ver con su relación con el ámbito cultural, aparece la vida, los animales, el arte, la música... Todo a través de un lenguaje sencillo, de lectura fácil en la que los autores pretenden atrapar al lector.

lugares de león

Y luego, los lugares. León es la gran referencia de los dos personajes, pero también pasan por Niza y Madrid y locales y zonas que son emblemáticas. En esa vertiente leonesa, por supuesto que hay Barrio Húmedo o la Ruta de las hadas, con lo que la web se convierte además en una excelentre guía para conocer los escenarios de Hoy ya es mañana.

La música también ocupa un lugar importante. Y lo hace desde nombres como Elvis Presley, The Cramps, David Bowie... Y también Shinova, Amaral, Siloé y hasta Paquita la del Barrio.

Marcos Castro y Ana Rocío Madruga dicen que es «la novela erótica que despertará tus ganas de jugar. Ágil, divertida y fresca, con una conexión brutal entre los personajes que se refleja en los juegos de provocación que encontramos a lo largo del libro. Es, además, una historia que desafía las convenciones del género, con una novedosa estructura escrita en dos colores. Esto permite que te sumerjas en los pensamientos y sentimientos de sus dos protagonistas de manera simultánea, ofreciendo una experiencia de lectura dinámica que te mantendrá pegado a sus páginas".