Los lugares reales de los sueños de Belén Sánchez

Lugares que soy. Fotografías de Belén Sánchez Campos es la mirada personal elevada a lo colectivo, a las imágenes de todos y a las que se convierten en recuerdos como un verano que ya se fue, porque en sus fotografías da la sensación de que lo que se ve no volverá porque no fotografía a la euforia sino a la belleza a veces simbólica y a veces trampa al aparecer deslumbrante retratando, por ejemplo, la soledad. Son sensaciones, porque lo mejor es pasear y fijar la vista una a una en estas fotos que se pueden ver en el Museo de León, donde se presentó ayer la exposición. Sí confirma lo reconocible que detecta el espectador cuando habla de sus fotografías sabiendo de qué va su terreno creativo, «cómo me gustan las fotos de Belén», dicen, que ha trabajado duro estos años para que llegue la referencia de las personalidad de su creaciones y las reconozcan.

Con la presencia de Amelia Biaín, jefa del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta, y el director del Museo de León, Luis Grau, se presentó la muestra fotográfica Lugares que soy, una reflexión imaginera sobre la infancia, los recuerdos y los tiempos felices a través de imágenes tomadas a la orilla del mar que recogen cuantas mitologías personales se construyen en esos tiempos que nunca desaparecen del todo.

«En un lugar de nuestra mente, entre el espacio y el tiempo, viven los recuerdos. Ese espacio es un paraíso, un refugio al que acudimos escapando de nosotros, una especie de limbo donde el tiempo no existe. Realidad e irrealidad se entrelazan creando un escenario, un mundo ideal que nos pertenece. Es exigente y necesita ser alimentado. Sonidos, olores e imágenes lo conforman. Estas fotografías pertenecen a ese lugar en el que a veces habito, siempre estará en mí. Son mis recuerdos», explica la propia autora, Belén Sánchez Campos.

Como tantos que residen en el interior, Belén Sánchez Campos encuentra en la franja costera fructíferos estímulos para la creatividad. Al asomarse a la línea del horizonte marino, parece interpelar a los cielos acerca de las tribulaciones que a todos nos estremecen. Lejos de los fulgores de un oleaje embravecido, se espejea un mar de escala humana con unas olas apenas insinuadas cuyos tímidos pliegues apaciguan temores y pesares. Bajo un amistoso celaje azul, las aguas serenas invitan a arrullarse en los dones del presente. Sigilosamente, nuestras cuitas hallan cumplida respuesta en la nonada de unas discretas nubes que se deshilachan sin pena ni gloria como si a nadie, salvo al observador, importase su desaparición.

En palabras de Gabriel Quindós, escritor leonés, «ante el objetivo de la fotógrafa, lo inanimado cobra vida propia. Los objetos, en ausencia de quienes los otorgan carta de naturaleza, cuentan historias de orfandad y abandono. Desfilan por esta exposición trémulas banderas agitadas por unos vientos salinos que ahuyentan a los pusilánimes, señalizaciones que aguardan a quienes ansien un destino donde reescribir el porvenir, una torreta de socorristas sin vidas que deseen ser salvadas, casetas vacías que rezuman soledumbres de temporada baja, caminos despejados que embocan en coquetos paraísos que nadie se anima a hollar», dice por escrito.