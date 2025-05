De repente, el último videoclub de León

¿Tener que salir de casa para ir a un establecimiento y alquilar para tres días una película en una cosa que se llama deuvedé? A los jóvenes de ahora, si es que alguno levanta la vista del móvil, les parecerá una marcianada y un esfuerzo a hacer de ninguna manera. Para generaciones no tan lejanas es el recuerdo romántico que tenía su encanto y su ritual para llegar a películas que no se podían ver o bien en los circuitos comerciales o en televisión. O, simplemente, para satisfacer la curiosidad de los cinéfilos. Eran los videoclubes, por supuesto. Fueron desapareciendo mientras llegaron otros modos de entretenimiento, difusión y comunicación. Y llamó la atención que se extinguieran. Pero como dice la protagonista de esta historia, «el estudio de cuántos quedaban se debió de dejar de hacer en 300, porque si buscas información sigue apareciendo esa cantidad». Ella es Matilde Jáñez, la propietaria del Videoclub La Bañeza, ya que va de películas, la última mohicana de una forma de abordar el cine como hecho cultural. Aunque haya a cuentagotas negocios que conservan un apartado de películas en deuvedé este establecimiento está considerado el único que queda en la provincia. Y, eso seguro, el único que ofrece un volumen en cantidad y calidad que lo convierte no sólo en rara avis de este tipo de negocios sino en todo un lugar de culto. Y al que peregrina una clientela fiel que sigue la vieja costumbre de degustar el cine con la paciencia de dar los pasos sucesivos hasta que en la pantalla casera comienza la película.

Explica Matilde Jáñez, que es una bañezana más en cuanto al videoclub pero natural de Requejo, que el día D era, o es, el sábado. «El sábado siempre fue el día especial. Era el día en el que más gente pasaba a por películas. Entre semana sólo se acercaban los muy aficionados, que hasta podían pasar todos los días», explica. «Una película le podía costar al videoclub unas 14.500 pesetas. Ahora, unos 18 euros», recuerda. No se centra en títulos porque en los primeros años al frente del videoclub se demandaba todo tipo de cine, más reciente y más antiguo. «Interesaba todo tipo de cine. Ahora la verdad es que lo que más quiere la gente son películas viejas», asegura y remarca lo de viejas frente a la sugerencia de clásicas como sinónimo.

Lo cierto es que, contra todo pronóstico, Matilde Jáñez lleva toda su vida de empresaria en este negocio que se ha ido extinguiendo a golpe de modernidad. «En el 93, cuando me hice cargo del videoclub, eran años buenos. Yo notaba que la gente quería estar más al día. Quería novedades. Hubo años buenísimos. Cuando nacen las cadenas privadas de televisión el negocio empieza a resentirse. Ahora, con las plataformas ya es otra historia contra la que no hay nada que luchar. Luchar contra Internet es imposible», asegura Jáñez, que reconoce la pasión que le ha puesto en un trabajo que le encantó y con el que de alguna manera mantiene el enamoramiento. De hecho, aquí llegó como empleada del videoclub. «Trabajaba para los dueños del videoclub. Y me encantaba mi trabajo. Además veía las películas y me gustaba hacer unos resúmenes de ellas. Me quedé con el videoclub y al final terminé montándolo en mi local», afirma.

Si tuviera que definir el perfil del público de ahora lo que está claro es que es gente no suscrita a plataformas pero que mantiene la afición por el cine. Hay alguna excepción como es la gente que está de vacaciones en La Bañeza. «Todavía hay alguna anécdota, como dos niños que venían en vacaciones y se emcionaban tanto al ver las películas físicamente...», afirma Matilde Jáñez.

Eso sí, ni la pasión ni el romanticismo tendrán heredera. El futuro es ahora Sü!! Fotografía, el negocio de su hija Susana.