La leonesa Samantha Hudson: «El concepto de sexo biológico es un veneno"

Aunque la defensa de identidades de género disidentes ha estado en su música desde que con 15 años se diera a conocer con el tema Maricón, con su tercer disco Samantha Hudson, de ascendencia leonesa, se ha plantado a sí misma por primera vez «en el centro» del debate en torno a las personas trans frente a discursos excluyentes. «A JK Rowling le diría que es mala y que ojalá algún día se dé cuenta, pero no creo que sirviera de nada», comenta la artista mallorquina a la pregunta de EFE sobre una de las poderosas personalidades que, por ejemplo, más claramente se han desmarcado con una postura extrema contra este colectivo. En ese sentido, Música para muñecas’ (Subterfuge), ya en el mercado, es un disco que no ofrece soluciones ni estrategias. «Pero te hace bailar con esa incertidumbre y con esas incógnitas», cuenta su autora, tras lamentar que la transexualidad se haya convertido en herramienta «para hacer política» y que los discursos más reduccionistas señalen a estas personas como culpables de los males. «Ya lo hizo la Alemania nazi con los judíos y está ocurriendo con Palestina, con los inmigrantes, las feministas y los homosexuales. Ahora le ha tocado a las personas trans, que ya estaban sumergidas en una vida de miseria por su ostracismo perpetuo. Pero resulta que hay algo mucho peor que la marginalidad, que es ser visible y que te conviertan en la diana evidente de políticas repletas de culebras», opina. Ya desde su título alude a la jerga empleada en el colectivo LGTBIQ+ para referirse a las mujeres transexuales y su contenido está muy lejos de llevar al oyente a un lugar bucólico, con una electrónica maquinera de pulsaciones raudas y unas letras más personales que nunca, firmes a la vez que «poéticas». «Es mi trabajo más consciente. Aunque siempre he utilizado mucho la primera persona, hablaba como narradora. Por primera vez aquí me he situado en el centro ante cosas que me interpelan. Ha sido una manera de vaciarme y de decir que al final del día también soy vulnerable», explica. Eso se percibe especialmente en el final, Algo muy raro, la única canción con una vibración más amable, «una regresión» a su infancia trans, cuando aún se presentaba como Iván González y, como dice la letra, notaba que «despuntaba» como un «cardo» en un jardín de rosas. «Yo nunca me sentí algo negativo, simplemente sabía que era diferente y nunca conseguía entender por qué eso había de ser un problema para mi entorno», señala, convencida además de que la del cardo es un flor igual de bonita, además de mucho más resistente. Ese ejercicio de reflexión en el que vuelca hacia los demás la culpa que a menudo han sentido las personas transexuales aparece también en ‘Disforia’, un «vértice» a mitad de este disco en torno a las identidades en el que proclama: «El concepto de sexo biológico es un veneno que me mata por dentro». «Yo nunca he sentido una desconexión con mi cuerpo ni un rechazo, pero sí he sentido esa disforia en mis propias carnes como un dedo que me señalaba desde fuera», afirma. Más que con ánimo de provocar, afirma que este es un ejercicio que hace por su «deuda» con su entorno y las personas a las que quiere.

"En general (el mundo) siempre va a ser un contexto complicado para mí. Aún me sigo enfrentando a muchas dificultades. En lo laboral, por ejemplo, siempre es una lucha que me tomen en serio, que lo que hago es también valioso y significativo, aunque lo aborde desde la ironía y el sarcasmo", subraya. En este ejercicio de lucha o, como mínimo, de resistencia, Hudson ha encontrado tres fuertes aliadas: Zahara, que la acompaña en la inaugural 'Liturgia' y que fue «otra artista muy perseguida por los sectores conservadores y ultracatólicos"; Villano Antillano, en la celebración que es 'Full Lace y el Tuck', y La Zowi en 'HOT' para hablar «de las pasiones carnales y la lujuria». "La Zowi es mi artista favorita desde los 16 años, cuando iba al instituto me ponía su música y me sentía un poco menos atemorizada; y yo con este disco lo que quiero es que también se sientan menos solas todas esas personas que forman parte de algún colectivo y que son el objetivo de una verborrea incesante", manifiesta.