Los Secretos encabezan el cartel del Porma Music

La localidad leonesa de Vegaquemada acogerá del 8 al 10 de agosto el Porma Music Summer Festival con un cartel de artistas nacionales con grupos legendarios como Los Secretos, Modestia Aparte, La Guardia, y Los Rebeldes, además de Gisela, Los Diablos y Mónica Green. Prometen 27 horas de música.

Al cartel, que resume lo mejor de la historia de la música española de las últimas décadas, se unirán varios conciertos con los mejores tributos a Queen, ACDC, La Oreja de Van Gogh, y Dire Straits. El festival, que quiere afianzarse en el calendario de la Montaña Leonesa y convertirse en un referente cultural en la provincia, fue presentado ayer en el Museo de la Emigración Leonesa (MEL) por los responsables de la organización del Porma Music Summer Festival, Víctor Ariño y Tino Alonso, acompañados por la cantante Monica Green, el cantante de Los Diablos, Agustín Ramírez, y la directora de la Fundación Cepa, Nuria Alonso. La organización ha explicado que el festival se celebrará en un área cercana al río Porma y contará con amplias instalaciones para los festivaleros y todo tipo de servicios y djs. Víctor Ariño fue el encargado de desglosar la programación del Porma Music Summer Festival que «está pensado para un público de entre 30 y 70 años» y que contará con un lobo llamado Tobal, en honor a la peña de la localidad, como mascota.

Tres días intensos

El festival arrancará el viernes 8 de agosto con la Reina del Pop (tributo a Oreja de Van Gogh), al que seguirá el concierto con Modestia Aparte, el rock de Los Rebeldes, que llevan camino de cumplir medio siglo en activo, y cerrará el día la actuación La Guardia, el grupo granadino que alcanzó gran popularidad en los años 80 y 90 con éxitos como Mil calles llevan hacia ti y Cuando brille el sol.. El 9 de agosto se subirán al escenario del festival Los Secretos, con un repaso a sus 45 años sobre los escenarios. La banda cabeza de cartel «es un grupo al que ha costado mucho llevar al festival», según la organización. Autores de éxitos como Déjame, Pero a tu lado o La calle del olvido, la banda de Álvaro Urquijo ofreció el año pasado más de un centenar de conciertos. El sábado será también el día de las bandas de tributo tan de moda en los últimos años, con conciertos de Black Ice (tributo a ACDC), Play the Game (Queen) y Sultan of Swing (Dire Straits). La última jornada el domingo 10 de agosto, será el día dedicado a las familias con un cartel que llevará al escenario a Mónica Green, con su repertorio afroamericano; Gisela, que se hizo muy conocida tras su participación en Operación Triunfo y que es la voz de Disney en España; y Los Diablos, uno de los míticos grupos del pop español de las décadas de los 60 y 70, reconocibles por temas como Un rayo de sol, Acalorado, Oh Oh July o Rosana.

Localidades a la venta

Las entradas para el Porma Music Summer Festival ya están a la venta en la página web pormamusic.com, donde los abonos de dos días oscilan entre los 55 y los 230 euros y los de tres días entre los 90 y los 290 euros. Las entradas para un único día, con precios de entre 40 y 120 euros para viernes y sábado y diez, 20 o 60 para el domingo, también pueden adquirirse en el restaurante Cabañas de Vegaquemada y en las oficinas de la empresa Nubra, ubicada en el número 2 de la plaza de San Marcos.

El festival de música Porma Music Summer Festival, que se celebrará «en plena naturaleza», contará con una zona de food truck «con proveedores cien por cien de León» y con otra de «pop ups» en los que se los asistentes podrán maquillarse o hacerte tatuajes de henna. También habrá una zona vip que dará acceso a un aparcamiento privado frente a los escenarios.