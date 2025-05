García Jambrina: devolver a De Rojas a su origen

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El escritor zamorano Luis García Jambrina confesó en Valladolid que tiene la «tentación» de devolver al pesquisidor Fernando de Rojas, protagonista de sus libros, a su origen, a La Puebla de Montalbán y así cerrar la serie con una precuela. «Me planteo un octavo manuscrito y tal vez busque situarlo antes de que se vaya a estudiar Leyes a Salamanca y antes de su papel en El manuscrito de piedra, aseguró. Pese a ello, avanzó que hace unos meses leyó una noticia «muy interesante» en un periódico sobre el pueblo toledano, ya que un hispanista había descubierto que seis hermanas regentaron una imprenta, a la muerte de su padre. Las mujeres, de origen hebreo, debieron desarrollar esta actividad en la época en que vivió Rojas. «Me parece fascinante por que se especula que en esa imprenta apareció una primera edición de La Celestina, sentenció. En este sentido, expresó su deseo de cerrar en ese pueblo la serie, ya que el pueblo y los alrededores tienen un aire «muy novelesco».

Con motivo de la presentación de su última novela El manuscrito de sangre (Espasa, 2025) en la Feria del Libro de Valladolid, García Jambrina subrayó, según recogió la Agencia Ical, que para él es «muy importante» no planificar «demasiado» este tipo de libros. «Hay gente que no se sienta a escribir hasta que no lo tiene claro, con un esquema y mapa completo y la ficha de todos sus personajes. Si yo tuviera eso, ya no contaría nada por que ya me sabría la novela y no tendría gracia. Prefiero lanzarme a la piscina y a ver qué pasa para que el propio personaje tenga la iniciativa. Es clave no saber a dónde vas», apuntó.

El autor acaba de publicar la séptima aventura del pesquisidor Fernando de Rojas en la Roma del principios del siglo XVI para investigar la muerte del Papa Borgia (Alejandro VI) —uno de los dos únicos papas españoles— en extrañas circunstancias, posiblemente envenenado, aunque había muchos sospechosos al contar con demasiados candidatos para cometer su asesinato. La trama le permite adentrarse en el Vaticano.