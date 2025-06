Javier Bermejo es hoy el doctor Burgueño de Delibes

Teatro La Quimera de Plástico, con el leonés Javier Bermejo, natural de Sahagún, como uno de sus actores más destacados, pone este lunes a las 18.30 horas sobre las tablas del salón de actos de la Biblioteca Pública de León un título infalible de un autor no teatral pero no menos imprescindible: Las guerras de nuestros de antepasados, adaptación teatral de la novela de Miguel Delibes. Regresa así Javier Bermejo a su ciudad para ofrecer una de sus vertientes profesionales favoritas como intérprete como es el teatro. Algo que también corrobora aquí en León en proyectos como el que lleva a cabo a tres bandas con Miguel Barajas y Alberto Díaz bajo el nombre de La Submarina, grupo de recorrido pero que no hace tanto dio el salto a la profesionalidad.

Varias circunstancias se dan con esta grandiosa Las guerras de los antepasados. Por un lado está la demostración del virtuosismo literario de Delibes y de contador de historias. Puesto que varios títulos suyos son ya legendarios de la escena, con Cinco horas con Mario, por ejemplo, a la cabeza. Y como anécdota local cabe recordar que, eso sí con las palabras mayores de Pentación detrás y Claudio Tolcachir a la dirección, otro leonés de Sahagún, en este caso Carmelo Gómez ha sido protagonista de exitosas temporadas en la versión del argentino Tolcachir, uno de los grandes talentos de los últimos tiempos.

Javier Bermejo hace aquí el papel del doctor Burgueño. Donde Pacífico Pérez, enfermo de tuberculosis, está en prisión por haber cometido un asesinato y va a ser juzgado y presuntamente condenado a garrote vil, por otro crimen. Burgueño, con el fin de ayudarle le convence para que hable de su vida, pues intuye que detrás de Pacífico y sus acciones se esconde algún misterio aún no descubierto. Pacífico ha vivido rodeado de un ambiente de agresividad y violencia porque su Bisa, su Abue y su Padre están marcados por las guerras diversas. Entrada libre hasta completar el aforo.