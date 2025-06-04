RTVE prohibirá al candidato de Eurovisión acudir a otros medios durante dos meses tras la final

Publicado por Fernando Morales Madrid Creado: Actualizado:

RTVE no quiere que se repita el próximo año lo ocurrido con Melody tras su paso por Eurovisión. En las bases del Benidorm Fest 2026, presentadas ayer por la corporación pública, RTVE especifica que quien gane el festival y, por ende, represente a España en el festival europeo, no podrá acudir a entrevistas a medios de la competencia hasta que no hayan pasado dos meses desde la celebración de la final. Es decir, todas las declaraciones del ganador del Benidorm Fest se darán, salvo autorización previa, en los programas de RTVE hasta el mes de julio de 2026, sea cual sea el resultado que consiga el artista en la final que se celebrará en Austria. "No se podrá participar en programas, entrevistas o espacios o actos similares de otros medios de comunicación distintos a RTVE desde la selección para participar en el Benidorm Fest y hasta su finalización, y en el caso del ganador, hasta transcurrido un periodo de dos meses desde la Final del Festival de Eurovisión, salvo autorización previa de RTVE". recoge el texto difundido ayer por el organizador del Benidorm Fest. Una norma que no existía anteriormente y que se conoce justo el mismo día en el que Melody, tras su polémica rueda de prensa desde los estudios de Prado del Rey, acudió a divertirse a 'El hormiguero'. La de ayer era la primera entrevista que daba en profundidad desde que hace una semana rompiera su silencio en una rueda de prensa organizada por RTVE en los estudios de Prado del Rey. En ese momento, la artista, frente al presidente de la corporación pública, José Pablo López Sánchez, cargó contra la corporación no solo por que, tal y como aseguró, no le dejaron hacer todo lo que ella hubiera querido, sino también contra aquellos que se rieron por su antepenúltimo puesto en la final. Un dardo directo para el programa 'La revuelta', dirigido por David Broncano, quien respondió a la cantante sevillana acusándola de banalizar la salud mental.

Equipo creativo

Otras de las novedades que se han incluido en las bases de participación de un festival que se celebrará en enero, pero para el que desde ayer se pueden presentar candidaturas, es que por primera vez el Benidorm Fest contará con un equipo creativo. Una incorporación que pretende dotar al certamen musical de mayor coherencia estética y técnica, pero que no impide a los participantes contar con un equipo artístico externo si así lo desean.