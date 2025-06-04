Jan Martínez Ahrens, nuevo director de El País tras el despido fulminante de Pepa Bueno

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El Consejo de Administración del diario El País ha acordado iniciar el proceso de nombramiento de Jan Martínez Ahrens como nuevo director del periódico en sustitución de Pepa Bueno, directora desde julio de 2021, según ha informado Prisa en un comunicado.

Martínez Ahrens (París, 1966) entró en el periódico en 1992, en la Comunidad Valenciana, y era desde 2020 director de El País en América. Licenciado en Filosofía, tras su paso por diversas secciones en 2006 fue nombrado subdirector de la edición dominical y, más tarde, de Información General.

Durante esta etapa, desempeñó un papel fundamental en la obtención, coordinación y publicación en el periódico de los 250.000 documentos secretos del Departamento de Estado filtrados por Wikileaks y de los papeles de Guantánamo, más de 700 informes confidenciales sobre vejaciones a prisioneros en la base estadounidense. En ambos casos la iniciativa se realizó junto a otros grandes medios internacionales.

En 2014, pasó a ser corresponsal en México, Centroamérica y el Caribe y a principios de 2017 fue nombrado corresponsal jefe en Estados Unidos, donde obtuvo el premio al mejor corresponsal español en el extranjero del Club de Prensa Internacional. Desde junio de 2018 ocupó el cargo de director adjunto en Madrid y desde octubre de 2020 ha sido director en América

"Jan es una persona de la casa, un grandísimo reportero y un convencido practicante de lo mejor del periodismo: el rigor, la independencia, la pluralidad y el trabajo sobre el terreno", ha afirmado el presidente del periódico, Joseph Oughourlian, según la nota.

Por su parte, el Consejo ha agradecido a Pepa Bueno estos cuatro años: "Pepa se despide de El País con más de 400.000 suscriptores y seis ediciones en América. Su mandato ha consolidado el cambio estratégico del diario".

El relevo, tal y como recoge el Estatuto de la Redacción de El País, fue comunicado este miércoles al Comité de Redacción y será sometido a una votación consultiva de la plantilla del diario. Una vez recibido el resultado de la consulta, el Consejo de Administración procederá a formalizar el nombramiento.

Aherens será el octavo director del periódico, que en sus 49 años ha estado pilotado por Juan Luis Cebrián (1976-1988), Joaquín Estefanía (1988-1993) Jesús Ceberio (1993-2006), Javier Moreno (en dos etapas: 2006-2014 y 2020-2021), Antonio Caño (2014-2018), Soledad Gallego Díaz (2018-2020) y Pepa Bueno (2021-2025).