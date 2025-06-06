León se va de concierto con Leiva, Izal, ‘La potra salvaje’ y Miguel Ríos

Nuevas y viejas glorias, pero casi todas producto nacional. Fito y Fitipaldis, Maldita Nerea, Coque Malla, Miguel Ríos, Los Secretos o Duncan Dhu son algunos de los artistas que actuarán en los próximos meses en León. El primer concierto de Leire Martínez sin La Oreja de Van Gogh será en las fiestas de León, el día 25. En el cartel de San Juan y San Pedro figuran Mago de Oz (día 26), La Habitación Roja (día 27) y Efecto Pasillo (día 28). Los leoneses Café Quijano se subirán al escenario de la gala Cadena Dial, en la explanada de la Junta, el día 21, y actuarán también en Riaño el 26 de julio dentro del Festival Música en la Montaña, junto a Ariel Rot. El grupo de rock andaluz Medina Azahara, que anunció su retirada de los escenarios, hará dos escalas con su gira de despedida Todo tiene su fin en Fabero (12 de junio) y en el Palacio de Exposiciones de León (12 de diciembre).

Isabel Aaiún, conocida como ‘La potra salvaje’, por el tema que la hizo popular, recalará el día 14 en Sahagún. Ahora tiene un nuevo «bombazo», El himno de mi peña, su nueva apuesta para conquistar el verano. El Monoloco, uno de los festivales que arrasa edición tras edición, regresa los días 13 y 14 de este mes con un cartel que incluye a Justin Quiles, Cano, Yung beef, Kid Keo, Chimbala, Dj Nano, Disobey o John Pollón.

El festival Musicamino, en Villafranca del Bierzo, los días 20, 21 y 22, acogerá las actuaciones de Lori Meyers, Coque Malla, Sexy Zebras, Siloé, Fillas de Cassandra o The Rapants, entre otros. El Cecina Fest, el 20 de junio en el Palacio de Exposiciones, contará con Catalina Grande, Maruja Limón y Muchachito Bombo Infierno. El Planeta Sound convocará, del 18 al 20 de julio en el Parque del Oeste de Ponferrada, a Mikel Izal, Shinova, Duncan Dhu (Mikel Erentxun), Zahara, Nil Moliner o Besmaya.

Vegaquemada celebra por primera vez el Porma Music Festival, del 8 al 10 de agosto, en los que se turnarán en el escenario Modestia Aparte, La Guardia, Los Rebeldes, Los Secretos, Los Diablos o Gisela.

Cuando aún no están cerrados los carteles de las fiestas de muchas localidades de la provincia, ya hay actuaciones previstas hasta el año próximo, cuando Miguel Ríos desembarque el 14 de febrero con su gira de despedida.

David Civera, autor de éxito como Dile que la quiero o Rosas y espinas, ha dejado su retiro en la España vaciada para volver a escena. Actuará el 6 de septiembre en Santa María del Páramo. Un día después Leiva tocará en el Auditorio de Ponferrada.

El 27 de septiembre está prevista una nueva edición del festival León Solo Música en el Palacio de Exposiciones, que, de momento, tiene confirmadas las actuaciones de Repion y Embusteros.

El mítico grupo Los Brincos, fundado en los 60 y del que formaron parte Juan Pardo y Junior, actuará el 25 de octubre en el Auditorio Ciudad de León. El 11 de octubre, también en el Auditorio, la extriunfita Nuria Fergó rendirá homenaje a María Dolores Pradera.

Travis Birds, dueña de una de las voces más singulares del panorama nacional, recalará en Espacio Vías el 24 de octubre. El festival Lion Rock Festival, que se celebrará el 8 de noviembre en el Palacio de Exposiciones, ya ha anunciado la participación de Steel Heart, la banda que lidera Miljenko, así como Shiraz Lane y Chez Kane. El 7 de noviembre el Auditorio de León recibirá a una leyenda del jazz, la norteamericana Catherine Russell, ganadora de un Grammy, que ha actuado y grabando con David Bowie, Cyndi Lauper, Paul Simon, Steely Dan, Jackson Browne, Michael Feinstein, The Holmes Brothers, Wynton Marsalis y Rosanne Cash, entre otros, y ha aparecido en más de 200 álbumes. Falta por conocer el programa de San Froilán y los carteles de festivales como el Hallowindie o el Purple Weekend. La MODA llegará de gira el 7 de febrero al Palacio de Exposiciones; y Fito y Fitipaldis recalarán en el Auditorio de Ponferrada el 24 de abril.