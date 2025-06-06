El Palacio del Conde Luna por Decreta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los Decreta. León, 1188 es la nueva exposición del Palacio del Conde Luna. La muestra, de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, está formada por 19 paneles explicativos y varios expositores con documentos facsímiles que permitirán al visitante conocer mejor los motivos por los que León es Cuna del Parlamentarismo

León es la Cuna del Parlamentarismo, el lugar donde se celebró la primera reunión documentada de unas Cortes con presencia del pueblo a finales del siglo XII bajo el reinado de Alfonso IX. De aquella Curia Regia celebrada en el claustro de la basílica de San Isidoro salió un conjunto normativo, los Decreta, que se consideran el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo.

Para difundir su importancia, la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León ha desarrollado una exposición, Los Decreta. León, 1188. «Con los Decreta quedó probado que en el Reino de León se logró una inclusión social muy temprana: las citadas Cortes de 1188 anteceden en 27 años a la afamada Carta Magna de Juan sin Tierra de 1215, y en 77 años al primer parlamento inglés (1265)», explica Elena Aguado, concejala de Acción y Promoción Cultural haciendo hincapié en la importancia de difundir estos importantes documentos.

Más que Decreta

La exposición Los Decreta. León, 1188, que ya está abierta al público, está conformada por 19 paneles explicativos y varias vitrinas con facsímiles. Entre ellos, no solo figuran los Decreta sino otros muchos documentos municipales solemnes que forman parte del rico fondo documental del Archivo Histórico Municipal de León como son documentos concejiles, cartas puebla, fueros o privilegios. A partir del panel 7 se presenta el corpus legislativo de los cinco Decreta, con su descripción física, de contenido, y la información de los archivos donde se conservan. A partir del panel 13 se puede observar en otros documentos una secuencia, que va del siglo XIII al XIX, donde aparece la idea de Cortes cuyo origen reside en 1188 con Alfonso IX. La exposición dispone de códigos QR que ofrecen los contenidos en inglés y en francés; también de trípticos explicativos acerca de los lugares de la ciudad donde se pueden obtener datos sobre «León, Cuna del Parlamentarismo», un título que la Unesco otorgó a León en 2013. Además, en el Palacio del Conde Luna hay una sala dedicada al Fuero de León en la planta superior, un espacio en el que el visitante puede contemplar paneles explicativos de la importancia del Reino de León, la figura de Alfonso V, el ‘rey de los buenos fueros’, así como la difusión que tuvo el Fuero de León.

«No podemos olvidar la grandeza del Reino de León a lo largo de la historia, por ello, es nuestra obligación difundirla y acercarla a la ciudadanía porque forma parte de nuestro patrimonio», incide Elena Aguado.

La exposición permanecerá abierta de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 21.00 horas, siendo la última entrada al Palacio del Conde Luna a las 20.30 horas. Los sábados, el horario de apertura es de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

La entrada a la exposición es gratuita.