Cerezales peregrina a los monasterios de Gradefes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con motivo de la exposición Una distancia insalvable, la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, en Cerezales del Condado, ha organizado dos actividades singulares que invitan a descubrir los lugares y procesos que han dado forma a la exposición Una distancia insalvable, que cerrará sus puertas el día 15, reflexiona sobre la lejanía simbólica y material de los objetos religiosos y artísticos, y sobre cómo el tiempo transforma —pero no borra— su aura. En esta exposición, cuya investigación comienza hace dos años en el contexto de los monasterios próximos a la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, dialogan piezas del pasado y del presente provenientes o referentes a los monasterios de San Pedro de Eslonza, San Miguel de Escalada, Santa María de Sandoval y Santa María la Real de Gradefes, con obras de artistas como Raquel G. Ibáñez, José Miguel Pereñíguez, Luis Vassallo, Martínez Bellido, Juliana Cerqueira Leite y Jorge Diezma.

La muestra reúne fragmentos de bienes patrimoniales de los cuatro monasterios leoneses junto a obras contemporáneas, para explorar la distancia impuesta por los objetos artísticos y religiosos.

Visita guiada

Hoy hay una visita guiada especial a los cuatro monasterios del municipio de Gradefes, acompañados por Joaquín Jesús Sánchez, comisario de la exposición. Durante el recorrido, los participantes podrán conocer de cerca los espacios que sirvieron de inspiración para este proyecto, en el que se confrontan fragmentos patrimoniales con obras de arte contemporáneo.

Ruta a los monasterios

Mañana se celebrará una salida organizada en autobús desde Cerezales del Condado para visitar los monasterios pertenecientes al municipio de Gradefes. Esta actividad propone una inmersión en el territorio en el que se comienza la investigación original que dio pie a la actual exposición. Esta excursión tiene un coste de ocho euros e incluye la entrada a los monasterios, guía y autobús. Ambas actividades están pensadas para todos los públicos y requieren de inscripción previa en fcayc.org.