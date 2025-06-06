La Virgen Blanca se hace luz y sonido

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las proyecciones en la Catedral estrenan su versión estival dedicada a la Virgen Blanca. Las proyecciones sobre la fachada de la Catedral de León cambian este sábado. Se trata de una de las adaptaciones del espectáculo Una historia narrada en piedra, en cuya parte final se explicará de manera más pormenorizada la figura que se encuentra en el pórtico occidental de la Pulchra Leonina, conocida también como la Virgen de las Nieves. A partir de este sábado y hasta el 18 de octubre, las proyecciones en la Catedral serán a las 22.45 horas y las de San Isidoro pasarán a ser, también los sábados, a las 23.30. El espectáculo que se proyecta sobre la fachada de la Real Basílica de San Isidoro es obra del francés Xavier de Richemont que narra los episodios más destacados de la historia del Reino de León, desde la llegada de los romanos hasta la larga lista de reyes de León, pasando por la construcción por parte de los visigodos de los primeros templos cristianos de la ciudad. También se narran otros episodios históricos importantes como la contribución leonesa a la conquista de América o la rebelión de los leoneses contra los invasores franceses en la Guerra de la Independencia. El Musac y sus colores catedralicios simbolizan en esta proyección la época actual de León. La duración de la proyección es de unos 15 minutos. En el caso de las proyecciones sobre el pórtico de la fachada occidental de la Catedral de León, son un espectáculo de luz y sonido llevado a cabo a través de la técnica del video mapping. El pórtico cobra vida y sobre él se proyecta la historia de la propia Catedral de León desde que albergó unas termas hasta el templo de estilo gótico que hoy conocemos. Además de las imágenes en 3D, las proyecciones cuentan con música y una locución que ayuda a guiar al espectador a través de los siglos.