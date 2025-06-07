El Musac inicia su temporada estival con el pintor Luis Moro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Musac inaugura el día 14 El bramido de la Tierra, una exposición en la que el artista segoviano Luis Moro presenta un bestiario contemporáneo ante el colapso ecológico. La muestra reúne un centenar de pinturas, dibujos y materiales procesuales que reflexionan sobre el vínculo entre humanidad y naturaleza en un contexto marcado por la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

La temporada continuará el 12 de julio con dos exposiciones de Stsudio Drift y del pintor Secundino Hernández, que, junto a El bramido de la Tierra, permanecerán hasta el 19 de octubre. El colectivo neerlandés presentará Amplitud / Pradera, muestra en la que traen por primera vez a España dos de sus obras más emblemáticas, Amplitude y Meadow. Por otro lado, Secundino Hernández mostrará Estación total, una selección de treinta piezas realizadas en la última década. Luis Moro (Segovia, 1969), distinguido en el 2022 con el premio Castilla y León de las Artes, presenta un proyecto específico para el Musac comisariado por el crítico de arte y filósofo Fernando Castro Flórez.

La propuesta reúne pinturas de gran formato, dibujos y materiales procesuales, en los que el artista reflexiona sobre el proceso constante de transformación de la vida, a través de una iconografía animal que interpela directamente la relación del ser humano con su entorno. El comisario Fernando Castro Flórez subraya, por otra parte, el enfoque crítico del proyecto: «La obra de Luis Moro, en la que lo verosímil y lo azaroso funcionan creando una hermosa naturaleza, tiene algo de catarsis en relación con la catástrofe [climática] en curso. Este creador lleva años desarrollando una estética crítica con respecto a la necrobiopolítica que nos determina».

El colectivo neerlandés Studio Drift, fundado en 2007 en Ámsterdam por Lonneke Gordijn y Ralph Nauta, presentará por primera vez en España dos de sus obras cinéticas más emblemáticas. Con un enfoque multidisciplinar, Drift investiga la relación entre naturaleza y humanidad.