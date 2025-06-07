Travis Birds cierra etapa en León

Publicado por Almudena Álvarez Palencia Creado: Actualizado:

Su voz, sus letras y su manera de pisar el escenario, con una mezcla de vértigo y verdad, hacen de Travis Birds una figura reconocible en el panorama alternativo español, una artista que tiene claro que el éxito no se mide en números, sino en la honestidad con la que se decide transitar un camino artístico. «El éxito no está en llegar al mainstream, está en la decisión de recorrer este camino», afirma en una entrevista con Efecon motivo de su presencia este viernes en el festival Palencia Sonora compartiendo cartel con Viva Suecia, Tu otra bonita y Niña Polaca. La cantante madrileña llega al festival dentro de una gira que marca el cierre de la etapa más exigente de su carrera, antes de retirarse temporalmente para tomarse el tiempo necesario y emprender una nueva metamorfosis creativa. La artista recalará en León el 24 de octubre, en Espacio Vías. Sobre el panorama actual para artistas con propuestas auténticas, asegura que es un mundo tan difícil como cualquier otro, que hay que transitar «pasito a pasito». «Llevo muchos años picando piedra», afirma Travis, nombre artístico que le ha permitido tomar distancia de etiquetas pasadas y al que sumó el Birds, porque siempre le decían que tenía muchos pájaros en la cabeza. «Esos pájaros son los que cambian rumbos y te llevan a hacer cosas extraordinarias», asegura esta compositora que siempre busca la independencia creativa y huye de las modas. Aunque reconoce que cada vez nota más respuesta del público y un crecimiento constante en sus conciertos, reivindica el circuito de salas y pequeños festivales y la existencia de un público que no se identifica con los macro conciertos. «No todos aspiramos a eso», asegura. Hay otros circuitos y mucha gente que quiere escuchar un concierto en una sala y que no iría a un macroconcierto», añade.

El precio del arte

Preguntada por la relación entre la libertad creativa y la presión de la industria, asegura que mantenerse al margen es muy difícil cuando se vive del arte. «La exposición pública genera una presión creciente, pero merece la pena vivir el sueño de ver cómo el proyecto crece y el público responde», sostiene esta artista que intenta componer sin expectativas para proteger sus obras de falsas pretensiones. «Cuando escribí Eduardo, pensaba que no la iba a publicar nunca y mucho menos que esa canción se iba a convertir en una de las más conocidas». Sobre las «bestias» con las que convive como autora, señala al juicio propio, esa voz interna que puede convertirse en enemiga. «Cuanto más voy creciendo, más pongo en duda lo que hago», admite, asegurando que en sus inicios se limitaba a crear la música que quería escuchar, pero ahora lucha con la exigencia de ser mejor compositora e intérprete, una auto exigencia que, según reconoce, puede hacerle perder perspectiva. Porque una vez publicadas las canciones pasan a ser de la gente y a menudo la respuesta del público le sorprende. Por eso su meta es crear por el simple gusto de hacer algo que considere bueno, aunque reconoce que muchas canciones se habrían quedado fuera si hubiera sido tan dura como es ahora consigo misma.

Una artista en evolución

Ha adelantado que ya trabaja en un nuevo proyecto, aunque con una premisa clara, que es hacerlo desde la calma. «Quiero armar un proyecto desde la calma, para tener nitidez y perspectiva haciendo algo acorde al momento vital en el que estoy», sostiene. Ella, frente al vértigo de la inmediatez del sector musical, reivindica el tiempo como condición para una creatividad verdadera. «Yo no encuentro la creatividad en la rapidez, me tomo este camino como un aprendizaje que me está dando una vida extraordinaria», resume.