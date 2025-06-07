Unamuno le confesó a Henry Miller que temía ser asesinado

Publicado por EFE Salamanca Creado: Actualizado:

En una carta inédita hasta ahora, datada el 7 de diciembre de 1936 —tres semanas antes de su muerte-, el escritor Miguel de Unamuno (1864-1936) confesó al novelista Henry Miller (1891-1980) su temor a ser asesinado porque existía una orden de acabar con él si trataba de huir de su arresto domiciliario. La Casa-Museo Unamuno difundió ayer un importante depósito efectuado en la institución por el investigador Carlos Sá Mayoral y en el que se incluye una carta que Unamuno trató de enviar a Henry Miller a finales de 1936. «Sá Mayoral ha publicado varios trabajos como Miguel de Unamuno: ¿muerte natural o crimen de Estado? e involucra por primera vez a Franco directamente en la persecución y muerte del escritor». La carta fue escrita en respuesta a otra (en paradero desconocido) que Miller le envió con anterioridad, lo que evidencia una desconocida relación epistolar entre ambos literatos.