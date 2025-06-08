El Natalicio del Águila rememora el origen romano de León.Campillo

La capital leonesa acogió este fin de semana diversas actividades con motivo de la celebración de los 1957 años de la creación de la Legión VII Gémina por el emperador Servio Sulpicio Galba, el III ‘idus junias’ (10 de junio) del año 68. El programa promovido por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural culminó hoy con la entrega de un águila legionaria, como símbolo de protección a la ciudad y el imperio, en la plaza de San Isidoro, donde tras obtener el beneplácito de los dioses y utilizar el agua como limpiador de impurezas, el emperador Galba se comprometió a viajar a Roma para “restablecer el orden de la ciudad eterna”.

No obstante, cabe recordar que si bien se conmemoran los 1.957 años oficiales de la fundación de la Legio VII Gémina, por la que pasaron personajes insignes como Trajano, se considera que el nacimiento real de León se remonta a más de 2.000 años, con la Legio VI Victrix, primer campamento romano asentado en lo que hoy es la ciudad.