Emilio Díez, guionista de 'La casa de papel', presenta hoy en el ILC 'Soma', su primera novela

Una tarde cualquiera en Madrid, un hombre se sube a una azotea y se lanza al vacío... Así comienza Soma, el libro de debut en la novela de Emilio Díez, consumado escritor de series. uionista de exitosas series como El Internado y La casa de papel, presenta hoy miércoles en León su primera novela, titulada Soma. El acto de presentación tendrá lugar en el Instituto Leonés de Cultura. Vinculado familiarmente a León, tierra que para nada es desconocida para él, se da la circunstancia de que este thriller, como define a Soma, transcurre en parte en la ciudad de León. "mi familia es de allí, y conozco bien la región", afirma.

Emilio Díez presentará Soma este viernes en Ponferrada en la librería El libro imposible.

Una tarde cualquiera en Madrid, un hombre se sube a una azotea y se lanza al vacío. Arregui, un periodista en crisis que necesita una gran noticia para no ser despedido de su periódico, presencia horrorizado la escena. Ese mismo día, Aisha, una joven adjunta de pediatría en el Hospital de La Paz, española e hija de libaneses, recibe la mejor y la peor noticia de su vida: por la mañana descubre que está embarazada, y esa misma tarde, un inspector de mirada triste, Santos, le cuenta que sus padres han sido asesinados. El olfato periodístico de Arregui le lleva a sospechar que varios suicidios y asesinatos que nadie había relacionado hasta ahora están conectados entre sí de una manera misteriosa.