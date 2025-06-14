La 'Potra salvaje' pone a bailar a Sahagún

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Isabel Aaiún se convirtió en la artista revelación de 2024 con su éxito Potra salvaje. La artista segoviana de 38 años consiguió, sin esperarlo, convertir su canción en la más escuchada durante el verano del año pasado. Actualmente, Potra salvaje continúa siendo un tema muy sonado en todas las fiestas. Esta noche pondrá a bailar a Sahagún. La cita es a las 23.00 horas en la rotonda próxima al Santuario de la Virgen. Tras su actuación, que se espera multitudinaria, le llegará el turno a la Orquesta Malasia, que actuará hasta las 12.30 de la noche. Isabel Aaiún regresa además con un nuevo tema que promete seguir la misma senda, El himno de mi peña. Con una melodía pegadiza y un ritmo festivo, la canción narra una historia que bien podría desarrollarse en cualquier peña de cualquier rincón de España, conectando con la esencia de las fiestas populares. También acaba de publicar Ojopaloma, dedicado a esos ‘mirones’ que se dedican a observar en discotecas y fiestas.