Un estudio leonés, en el 'top' de la Arquitectura nacional

No paran de cosechar premios. Los arquitectos leoneses Susana Valbuena y Andrés Rodríguez Sabadell, que hace dos años recibían el Premio Europa Nostra por la restauración del monasterio de San Pedro de Eslonza, son ahora finalistas a los Premios de Arquitectura 2025. También fueron finalistas el año pasado. El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) presentó ayer las 27 propuestas finalistas de esta edición, para la que, inicialmente, fueron seleccionados cuatro proyectos leoneses. Rodríguez y Valbuena son los únicos que han pasado a la final por el planteamiento urbanístico Normas Urbanísticas Territoriales de Ámbito Provincial de León, desarrollado por la pareja de arquitectos leoneses para la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.

Las normas urbanísticas territoriales tienen por objeto principal establecer las determinaciones de planeamiento urbanístico que sean necesarias en los municipios sin planeamiento general. Objetivos: La mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Sistema urbano y territorial estructurado y equilibrado. La protección del medio ambiente y el medio rural. En su fase final, los Premios de Arquitectura reconocen los mejores proyectos seleccionados por un jurado compuesto por arquitectos de reconocido prestigio. Las propuestas finalistas optan a seis galardones que se articulan en torno a valores fundamentales: sostenibilidad y salud, cultura y arte, calidad arquitectónica y urbanística, regeneración del entorno construido, compromiso ético y profesional, así como nuevas formas de ejercer la profesión, como la divulgación, la innovación o el emprendimiento. Además, se conceden tres distinciones especiales: el Premio de Arquitectura Española, el Premio de Urbanismo Español y el Premio a la Permanencia, que distingue obras capaces de envejecer con dignidad y seguir respondiendo a las necesidades del tiempo. La entrega de los premios tendrá lugar el 3 de julio.