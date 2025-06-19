Canción de verano en japón

El cine del leonés Jorge Suárez Quiñones pocas veces juega en las zonas de confort. Como si no buscara la recompensa de lo convencional, aunque siempre afirme que la creación tiene como fin ser vista, oída o disfrutada por los demás. Por eso, a veces, a lo experimental que pretende despertar los sentimientos, que eso también lo lleva en sus viaje creativo, se suma la oportunidad. En este caso llegaba ya rodado el reconocimiento en forma de premios. Pero el último fin de semana de junio verá cumplido algo más que un sueño, que es el empeño de rescatar lo añejo para contar una historia vanguardista, que él resume con la palabra ilusión. Será la proyección de su película Natsu no uta [Canciones de verano] en Cineteca Matadero, en Madrid, un lugar delicatessen de la cultura, que contará con tres pases, el viernes 27, 20.00 horas (proyección en 16mm e intervención de Suárez Quiñones), el sábado 28, 19.00 horas (proyección en 16mm) y el domingo 29, 19.30 horas, ya en proyección digital, porque las dos primeras requieren de varios equipos en marcha. «Se trata de una ocasión muy especial para mí, pues será la primera vez desde que inicié este proyecto en 2022 en que se pueda ver la película tal cual fue concebida: en dos bobinas de 16mm con sonido óptico proyectadas a 24fps. Creo que también puede ser una manera especial de celebrar el inicio del verano unos días después del solsticio», explica el propio autor de Natsu no uta.

Lo bueno de todo es que el experimento deja ver el bosque de la propuesta narrativa. Esa persona que parece que busca algo al azar pero en realidad, como sugiere el propio creador leonés, hay algo más concreto en ese recorrido en el que la cámara viaja a la par que el protagonista.

Y hay otros detalles que hacen que lo que se vea en el Matadero conduzca a la afición por las culturas, en donde se funde la música, lo tradicional con lo moderno, el eco oriental y después el punto en común de, por ejemplo, el solsticio.

Y ya en el plano de los objetivos de Jorge Suárez Quiñones hay algo de juego tal vez involuntario que es el llevar el experimento al estreno convencional, asunto que tiene todo su encanto y que en la Cineteca se convierte en la gran oportunidad.

Natsu no uta [Canciones de verano] es una obra producida con el apoyo de las Ayudas a la Creación Contemporánea y a la Movilidad Nacional e Internacional 2022/23 y 2024/25 del Ayuntamiento de Madrid y las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2021/22. Entre los premios y festivales se cuentan el Documenta Madrid 2024: Premio Fugas de la Competición Nacional, Jihlava International Documentary Film Festival (First Lights Competition), 2024, y Rencontres Internationales Paris-Berlin, Catalogue 2025. Es verano en Ubuyama-mura. Masae recorre el pueblo de montaña recolectando canciones. Parece que está buscando algo. Se presenta así el filme y lo exótico ya cobra el valor de lo local.