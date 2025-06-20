El Cecina Fest y Los Diablos abren la música de San Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Cecina Fest, con un cartel que incluye las actuaciones de Maruja Limón, Catalina Grande Piñón Pequeño y Muchachito Bombo Infierno, a las 21.00 horas, en el Palacio de Exposiciones; y Los Diablos, a las 22.00 horas, en el parking del centro comercial Espacio León, darán el pistoletazo musical a las fiestas de San Juan. La primera edición del Cecina Fest ha fichado a Maruja Limón con su espectacular directo rumbero y mestizo; la banda leonesa Catalina Grande Piñón Pequeño, y Muchachito Bombo Infierno, con su tremenda banda de músicos y temas inolvidables como Ojalá no te hubiera conocido nunca o La quiero a morir. Las entradas cuestan 23 euros (más dos euros de gastos de gestión).

El concierto de la incombustible banda de los sesenta Los Diablos es gratuito (previa retirada de entradas en el centro comercial). Los Diablos comenzaron su andadura en 1966. Ante el público leonés desgranarán esta noche los grandes éxitos de su trayectoria, como Un rayo de sol, Acalorado, Oh Oh July y Rosana. En sus más de cinco décadas, han sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. Agustín Ramírez, Enrique Marín y Amado Jaén son el alma de Los Diablos.