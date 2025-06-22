'Sólo respiro' y Día tripolar', nuevo single doble de Zabriskie

Los leoneses Zabriskie siguen mostrando su explosiva fusión de pop, rock y psicodelia, que se traduce luego en canciones con lenguaje musical propio y alcanzando un sonido reconocible en el que tienen cabida influencias de épocas actuales pero sin perder de vista a los clásicos, que es una de sus grandes fuentes creativas. Vuelven ahora a la palestra de la actualidad con un formato siermpre a agradecer como es el vinilo y, en este caso, con el encanto de tratarse de un un vinilo siete pulgadas con el doble single con los títulos Día Tripolar y Solo Respiro.

Si hay una pista fiable (el resto están en sus canciones) es la calidad como obligación que parecen autoimponerse. En tiempos de frivolidades ellos mantienen la apuesta por hacer buenas canciones y defenderlas en el escenario con todas las consecuencias. Este planteamiento de ser un grupo de largo recorrido les ha llevado a alcanzar el éxito que más les gusta, como es el de poder tocar aquí y alla. Así, la banda leonesa acaba de finalizar la gira de conciertos de Girando Por Salas.

Según seañala el propio grupo, Día Tripolar explora las contradicciones del ser humano con sus luces y sus sombras, una canción con una estética poética y cósmica donde coexisten lo cierto y la vacilación. Lo tripolar, un estado de nosotros mismo que a veces se revela como un reflejo de lo que somos: estrellas fugaces que a veces brillan y que en otras ocasiones se pierden por el camino. Como contrapartida, con el single Solo Respiro, Zabriskie firma una canción profunda que transforma el conflicto emocional en un acto de aceptación. A través de imágenes donde se impone el simbolismo, el grupo construye un relato que oscila entre la culpa, el recuerdo y el alivio de la liberación.