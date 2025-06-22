Arte contemporáneo en la Peregrina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La exposición Prendido con alfileres, del colectivo LaborArte, fue inaugurada ayer en el primer claustro del Convento de la Virgen Peregrina de Sahagún.

Esta exposición se enmarca dentro de la trayectoria artística de mujeres leonesas como Castorina de Francisco, Petra Hernández, Herminia de Lucas, Dora García, Ana Marcos, María Luisa Fernández o Reme Remedios, que han dado y dan visibilidad a la mujer dentro de su particular visión y su manera de hacer arte.

Con la presencia de algunos de los componentes del colectivo, Pilar L. Duque, Elena Campos y Cathy Thompson, colectivo que se ha unido con la intención de crear un diálogo y una red de ideas que da sentido a su obra, y el concejal de cultura Ramón Rodríguez de Alaíz Ramón.