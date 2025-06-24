‘Cine-Express. Rodando en la Uni’: directores en acción

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Bajo el título de Cine-Express. Rodando en la Uni, llega este curso de verano que ha programado la Universidad de León entre el 30 de junio y el 11 de julio, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 1300 horas y de 15.00 a 18.00 horas. En total serán 60 horas (tres créditos ECTS) en las que el alumnado aprenderá a escribir un guion, conocerá y manejará las técnicas cinematográficas, el rodaje y el montaje de un cortometraje breve, por lo que recorrerá el ciclo completo para llevar a buen término lo que parte inicialmente de una nunca simple sinopsis.

Cine-Express. Rodando en la Uni se trata de un curso, según destacan sus directores Ricardo Fernández Ferreras y Raúl Barba Martín, en el que primará el aprendizaje práctico sobre el teórico y, por ello, al concluir las dos semanas, el objetivo que se marcan es que hayan realizado un pequeño cortometraje.

Para ello, conocerán las competencias de cada departamento en un rodaje cinematográfico, recibirán nociones básicas de escritura de guion, así como unos conocimientos básicos de comunicación audiovisual, identificarán el valor de cada plano y cómo expresar emociones mediante la imagen y el sonido y, finalmente, recibirán conocimientos de preproducción, producción y posproducción. La asistencia es presencial, se desarrollará entre el Instituto Confucio de la ULE y las oficinas de RocCreaciones y se debe acudir como mínimo al 80 por ciento del curso, así como ser participativo y proactivo durante el mismo para superarlo.

Los directores de este curso son Raúl Barba, director del Área de Extensión Universitaria de la ULE y Ricardo Fernández Ferreras, director de fotografía cinematográfica. A ellos se suman los profesores Emilio Pérez Calviño, director, guionista y productor de cine; Isabel Medarde Oliden, directora, guionista y productora de medios audiovisuales y Laura Rodríguez del Amo, técnica de sonido.

La tasa ordinaria de este curso es de 250 euros, que es el estipulado para estudiantes de la ULE y de otras universidades, así como para desempleados se reduce a 200 euros.

A lo largo de dos semanas, los asistentes aprenderán de manera práctica en este curso las técnicas básicas cinematográficas