El Lex Dance vuelve a León con Sex Sex Sex y The Schizophonics

El proyecto Lexploitation cumple cinco años consolidado como una cita imprescindible dentro de la escena cultural de León y como referente en el circuito underground estatal. Impulsado por la Asociación Cultural León Ciudad Púrpura, y con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de León, este proyecto propone una programación diversa a lo largo del año que gira en torno a la música popular (desde los años 50 hasta hoy) y los movimientos culturales que la acompañan.

Uno de los grandes atractivos del proyecto es Lex Dance!, que surgió como fiestas con pinchadiscos bimensuales hasta que, gracias al apoyo del Ayuntamiento de León, dio el salto a las calles. Lex Dance! vuelve hoy al enclave de la plaza de Puerta Castillo. A partir de las 17.00 horas, habrá sesiones de pinchadiscos (siempre en formato vinilo), con los Dj’s Peter Sloveny (USA), Lady Secuela (León), Albert Brico (Asturias-León) y miembros del Lexploitation Team.

Este año el evento contará con dos bandas internacionales sobre el escenario: los Sex Sex Sex desde México y The Schizophonics desde Estados Unidos. El festival se desarrollará hasta las 12 de la noche. La actuación de Los Sex Sex Sex comenzará a las 19.00; y The Schizophonics tocarán a las 20.30. The schizophonichse es «la banda más excitante de la década». El trío de San Diego bebe del rock más crudo de los 60 y 70, el soul más salvaje y la actitud punk más pura, todo con una puesta en escena que convierte cada concierto en una celebración de sudor, distorsión y ritmo imparable. La banda Los Sex Sex Sex es una explosión de guitarras garage, punk y mucho rock and roll. Inspirados en el sonido de The Reatards, Carbonas, New York Dolls y Wipers, sus representaciones en vivo están llenas de desenfreno, manteniendo viva la gloria del punk del 77.