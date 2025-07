La Habitación Roja viene hoy a León a ‘Crear’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Habitación Roja son una apuesta segura en cualquier festival. Con una carrera marcada por auténticos himnos atemporales, este cuarteto valenciano se ha convertido en una de las formaciones más emblemáticas de la escena indie-rock nacional. Esta noche se suben, a las 22.00 horas, al escenario de la explanada de los Pendones, en un concierto doble que contará también con Carlos Sadness.

La Habitación Roja fue creada en 1994 por Jorge Martí (voz y guitarras) y José Marco (batería). Pau Roca (guitarras) se unió poco después de que la primera maqueta fuera editada (marzo de 1995) y, desde 2001, Marc Greenwood (bajo) se sumó como cuarto componente. La Habitación Roja ha sabido mantenerse relevante en la escena musical gracias a su autenticidad y evolución constante.

Canciones como Ayer, Héroes, Voy a hacerte recordar o, sobre todo, Indestructibles (con 30 millones de reproducciones en Spotify) son momentos catárticos en cada recital. La banda desgrana esta noche en León temas de su último trabajo, Crear, un álbum que ha conectado profundamente con el público y se ha entrelazado en directo con los grandes clásicos que han marcado a varias generaciones. Canciones que han hecho bailar, emocionar y crecer a miles de fans. En una época de violencia y destrucción masiva, Crear apela al humanismo y a contruir otras realidades. La banda que lidera Jorge Martí —autor del libro Canción de amor definitiva y protagonista del documental In the middle of Norway— sigue siendo una idealista.

Tras su actuación le tocará el turno a Carlos Sadness. El Ayuntamiento les ha contratado por 44.770 euros. El grupo valenciano, con treinta años sobre los escenarios y catorce discos publicados, percibirá 14.520 euros; y el artista catalán Carlos Alberto Sánchez Uriol, conocido como Carlos Sadness, aunque su modo de estar sobre los escenarios sea de todo menos triste, se embolsará la cantidad de 30.250 euros.