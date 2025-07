Este sábado llega el Oncina Rock: gratis, familiar y sin cachés

Manuel Emiliano Díez Ferreras, leonés vecino de Oncina. Si no existiera habría que inventarlo. Apasionado de la música y de la amistad y de crear sinergias entre las personas y sobre los estilos musicales. Una bendita locura que le lleva a liarse la manta a la cabeza y montar una cita musical abierta en el propio corral de su casa en el pueblo al que se fue a vivir con su familia hace ya 27 años. Y en esto llega el Oncina Rock a su quinta edición. Porque si el tiempo vuela, con torbellinos como Manolo, personaje único, se esfuma como el sabor que se disfruta. El Oncina Rock es una cita con el rock and roll en el prao que hay delante de las escuelas. Manolo y el siempre presente Pepe (Bruto) Cascallana soñaron ahí hacer conciertos. «Vimos la idea clara. Las escuelas, como todas las de los pueblos, cerradas y convertidas en centro social. Pero ahí están las instalaciones, los baños, etc. Pensábamos: qué buen sitio para hacer conciertos. Pero sí, todo empezó en el corral de mi casa», explica.

El Oncina Rock alcanza su quinta edición con la presencia de los grupos Los Restos del Naufragio, Cosmética y Treitusog. Y con el indispensable apoyo del Ayuntamiento. «Protección Civil, luz, un generador, la cartelería, carpas para tener sombra, el escenario... Todo eso llega gracias al Ayuntamiento», indica el organizador, que ve como esta cita, que no aspira a ser masiva, sí crece en aceptación tanto en el público como entre los músicos, pese a sus peculiaridades. «¿Pero sabéis cómo va esto?, les digo a los grupos. En este festival el caché no existe. El dinero que haya después de pagar todo se reparte entre todos los que han participado. Cobra lo mismo el cantante de un grupo que el chaval que prepara las hamburguesas», dice.

Cosmética, uno de los grupos de esta nueva edición del Oncina Rock.SHEILA

La otra parta del Oncina Rock es que haya ese contenido familiar para que sea un encuentro sin filtros. «Tenemos cosas para los niños y luego la hora de finalización no es a las cinco o seis de la mañana. A la una o una y media tiene que estar acabado», advierte, dando muestra de una conciliación temporal inusual a veces en los eventos de estas características.

Los Restos del Naufragio.DL

El Oncina Rock alcanza así su quinta edición aunque su continuidad haya tenido cierto suspense. El 2020 no se hizo. Otro año, con la muerte de un querido amigo de Manolo Díez, tampoco se pudo llevar a cabo. Pero ahora sí, y con la filosofía de crecer poco a poco. «De momento, por dinero no va a ser que quieran venir», sentencia. A modo de ejemplo, cada participante, sea un camarero o de organización o un músico, se puede llevar unos setenta u ochenta euros.