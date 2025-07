El rapero Bnet campeón de España reivindicando a León

Publicado por Alberto Gutiérrez León Creado: Actualizado:

Javier Bonet González, conocido como Bnet, se proclamó campeón este sábado de la vigésima edición de la Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos España 2025 celebrada en Barcelona, venciendo a Lgido en octavos de final, a Nez en cuartos, a Alek en semifinales y en la final a la sorpresa del día, el rapero DaniVK que debutaba por primera vez este año.

En el enfrentamiento de cuartos de final, el rapero madrileño —con raíces leonesas— se quiso acordar de León en su última intervención con una frase reivindicando su cariño por la ciudad: «Castilla no es Castilla, ¡que viva León!».

Bnet se había retirado en 2021 por su falta de motivación con la disciplina. Sin embargo, en las declaraciones posteriores a su victoria se mostró ilusionado con las nuevas generaciones: «Los otros quince competidores me han devuelto las ganas de hacer ‘freestyle’». En su discurso de la victoria, agradeció a esta nueva camada de artistas por hacer que «el ‘freestyle’ siga vivo».

Por otra parte, el madrileño comentó sus sensaciones previas al evento, «venía con la incertidumbre de que hacía mucho que no competía, me costó un poco sentirme cómodo porque antes era mi pan de cada día y ahora casi no hago batallas», eso le llegó a provocar algunas dudas, «mi mayor miedo no era no ganar, era decepcionar a la gente», explicaba. Sin embargo, hizo honor a su apodo de «el hombre de hielo» y fue capaz de vencer a todos sus oponentes.

Bnet ya había ganado la Final Nacional en 2018 en su primera participación, «venía con la misma intención que en 2018 de ir a hacer lo mío y llevarme una buena sensación», explicaba.

El madrileño-leonés ya se había proclamado campeón de la regional de Gijón el 7 de junio, lo que le sirvió para clasificar a esta Final Nacional. Mediante esta victoria, Bnet tendrá la opción de convertirse en campeón del mundo el 11 de abril en Chile, en la Red Bull Batalla Internacional 2026, título que ya obtuvo en el Palacio de los Deportes de Madrid en 2019. «Me hace mucha ilusión poder ganar aquí e ir a Chile», declaró. Además, lanzó un desafío a los que serán sus adversarios, «que se preparen».

Ante los 4.000 espectadores que abarrotaron el Espai Nova de Barcelona, Bnet selló su leyenda al alzarse con su segundo título nacional, sumándose así a la corta lista de «freestylers» que han logrado convertirse en bicampeones nacionales. Con esta victoria, no solo reivindicó su pasado, sino que proyectó su futuro frente a las nuevas generaciones, que lo desafiaron hasta la última rima. Ahora tiene la vista puesta en el Movistar Arena de Santiago de Chile. Bnet reivindica una corriente de improvisación que le ha hecho colocar su nombre como referencia de todas las generaciones posteriores. Mientras existan raperos como Javier, la llama del «freestyle» español nunca llegará a apagarse.