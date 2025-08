The Optic Nerve hace escala en León

La banda neoyorquina The Optic Nerve.lex dance

La mítica banda neoyorquina The Optic Nerve actúa hoy por primera vez en León. La cita es en el Gran Café, a las 21.00 horas, en una nueva edición de la iniciativa Lex Dance, organizada por la asociación León Ciudad Púrpura. Los organizadores han destacado que se trata de una oportunidad única de ver y disfrutar en directo de un grupo que bebía de las mismas fuentes que The Byrds, Love o The Seeds, y que ha sido referente para multitud de bandas de la escena Garaje-Folk de finales de los años 80. Además, estarán acompañados por Mooon, una formación venida desde los Países Bajos, que completarán esta nueva edición de Lex Dance. Las entradas tienen un precio de 18 euros.

Durante el concierto, los responsables de la asociación aprovecharán la ocasión para desvelar los primero nombres del cartel que se ha organizado para la celebración del Festival León es Acción. Lexploitation, que se celebrará en septiembre y que es la culminación de todas las actividades que se llevan a cabo durante el año. The Optic Nerve se formaron en Nueva York en el año 1985 por Bobby Belfiore y los hermanos Elan y Orin Portnoy e Ira Elliot. Elan e Ira dejaron la banda muy pronto para dedicarse por completo a The Fuzztones y ahí es donde aparece Tony Matura como guitarrista y vocalista hasta el fin de la banda. Bobby y Tony son los compositores de la mayor parte de las canciones de la banda, y Ken Anderson aparece para encargarse de la batería hasta la disolución de la misma, convirtiéndose en muy poco tiempo en una de las bandas más respetadas y admiradas de su escena. Casi 30 años después de su formación vuelven a España con la formación que ha grabado sus dos legendarios discos, Bobby Belfiore, Tony Matura , Ken Anderson y Orin Portnoy. Los holandeses Mooom nacieron en el 2013 en un patio trasero de una pequeña localidad holandesa llamada Aarle-Rixtel. El proyecto de los hermanos Tom y Gijs De Jong, junto a su primo Timo Van Lierop, es una excitante experiencia psicodélica que ha recorrido media Europa con el sello de las bandas holandesas con influencias de los 60.