Multimedia de Le Manz en Luna de Cortos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El fotógrafo toledano, pero asentado en León ya hace décadas, Richard Le Manz presenta hoy un corto multimedia de imágenes de Chile en el Festival Internacional Luna de Cortos en Riego De la Vega. Se da la cricunstancia de que el país invitado del festival es Chile y el director lee pidió algo para homenajear al país.

Donde la tierra respira, título de este corto. se proyecta en la Gala de Clausura; que dará comienzo a las 20.00 horas. Se entregan los premios y antes de la proyección de los cortos premiados, se homenajea a Chile con este multimedia.

«Me hace especial ilusión compartir con vosotros esta oportunidad que me brinda el Festival Internacional Luna de Cortos Luna de Cortos de mostrar por primera vez estas imágenes al público. He tenido el privilegio de caminar por una gran parte de nuestro planeta, más de 30 países en los cinco continentes, pero fue en aquel viaje a Chile, en 2013, cuando por primera vez me enfrenté a una cámara con la intención de mirar como miraban mis fotógrafos referentes. Aún no entendía del todo lo que ese aparato era capaz de captar, pero recuerdo con claridad cómo, por primera vez, sentí que aquello podía ser mi lenguaje, mi forma de comunicar y expresar a los demás lo que sentía, en ese momento, allí solos, una embriagadora emoción ante tan impresionante naturaleza», relata.