Teatro clásico y música folk en Sahagún y Lois- Ayuntamiento de Crémenes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el Santuario de la Virgen Peregrina de Sahagún (León), DELGADO presenta ‘Cuatro carboneritos’, un concierto de folk luminoso, cálido, entre el sonido indie y el folclore tradicional, que dará comienzo a las 20:30 h. del viernes 8 de agosto.

En Lois–Ayuntamiento de Crémenes (León), abrirá el telón el prestigioso Grupo de Teatro ‘Lazarillo de Tormes’, con su obra ‘Buscando a Nebrija’. Su original mirada revisita nuestros clásicos, en el imponente escenario de la Catedral de La Montaña, el sábado 9 de agosto, a partir de las 20:00 h.

El V Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’ llegará hasta las nueve provincias de la Comunidad, poniendo en valor su destacado patrimonio artístico, desde monumentos religiosos y civiles, hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos o que no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares. Este festival es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades.

Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es