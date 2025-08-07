Teatro clásico y música folk en Sahagún y Lois- Ayuntamiento de Crémenes
Este Festival, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, aúna artes escénicas, patrimonio y recursos turísticos, en una apuesta por el medio rural de la Comunidad
En el Santuario de la Virgen Peregrina de Sahagún (León), DELGADO presenta ‘Cuatro carboneritos’, un concierto de folk luminoso, cálido, entre el sonido indie y el folclore tradicional, que dará comienzo a las 20:30 h. del viernes 8 de agosto.
En Lois–Ayuntamiento de Crémenes (León), abrirá el telón el prestigioso Grupo de Teatro ‘Lazarillo de Tormes’, con su obra ‘Buscando a Nebrija’. Su original mirada revisita nuestros clásicos, en el imponente escenario de la Catedral de La Montaña, el sábado 9 de agosto, a partir de las 20:00 h.
El V Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’ llegará hasta las nueve provincias de la Comunidad, poniendo en valor su destacado patrimonio artístico, desde monumentos religiosos y civiles, hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos o que no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares. Este festival es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades.
Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es