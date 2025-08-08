Escenario Patrimonio llega a Sahagún y Lois este fin de semana

El salmantino Delgado ofrece hoy un concierto en el Santuario de la Peregrina con su personalísimo y exquisito folk.dl

Teatro clásico y música folk en esta ocasión. Porque en Escenario Patrimonio de Castilla y León tiene cabida tanto la variedad artística como la belleza escénica. Es más, ese es el cóctel perfecto que se persigue y que este fin de semana tiene la provincia de León como escaparate. Se cumplirá en dos localidades fundamentales de la provincia. Municipios representativos como Sahagún y Lois Ayuntamiento de Crémenes. Protagonistas de una doble propuesta artística dentro del V Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León, festival organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que aúna artes escénicas, patrimonio y recursos turísticos, en una apuesta por el medio rural de la Comunidad.

Del 4 de julio al 31 de agosto se desarrollarán 54 espectáculos en enclaves patrimoniales únicos, seis de ellos en localidades leonesas. Toda la información está disponible en la web www.escenariopatrimoniocyl.es que ofrece así los datos claves de este que podría ser auténtico festival itinerante en cuanto a escenarios e independiente en cuanto a propuestas musicales.

En el Santuario de la Virgen Peregrina de Sahagún, Delgado presenta Cuatro carboneritos, un concierto de folk luminoso, cálido, entre el sonido indie y el folclore tradicional, que dará comienzo a las 20.30 horas de hoy viernes 8 de agosto.

En Lois–Ayuntamiento de Crémenes abrirá el telón el prestigioso Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes, con su obra Buscando a Nebrija. Su original mirada revisita nuestros clásicos, en el imponente escenario de la Catedral de La Montaña, el sábado 9 de agosto, a partir de las 20.00 horas.

El V Festival «Escenario Patrimonio de Castilla y León» llegará hasta las nueve provincias de la Comunidad, poniendo en valor su destacado patrimonio artístico, desde monumentos religiosos y civiles, hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos o que no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares.

Este festival es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades. Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo.

La propuesta de hoy, a cargo de Delgado, parte del folk luminoso en castellano. El salmantino escribe y canta una música cercana, cálida, que recuerda a Sufjan Stevens, Xoel López y la serie This is us. Desde 2023 ha producido y grabado tres álbumes, a caballo entre el 'indie', el sonido americano y el folclore tradicional. Acaba de culminar su primera gira por toda España y prepara nuevas canciones, escritas en Candelario, su pueblo.