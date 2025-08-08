El estrecho vínculo entre la provincia leonesa y el pintor Joaquín Sorolla

El espectacular lienzo ‘Aldeanos leoneses’, pintado por Sorolla en 1907 y expuesto un año después en Londres. Hungtington lo compró para la Hispanic Society. DL

Joaquín Sorolla y Bastida, famoso pintor español, tuvo una relación significativa con Castilla y León, especialmente con la provincia leonesa. Sorolla visitó la región y se inspiró en sus paisajes y gentes para crear algunas de sus obras.

En 1910, el pintor visitó León, donde se inspiró en la belleza natural y la riqueza cultural de la provincia. Durante su estancia, pintó varias obras que reflejan la vida rural y la naturaleza de la zona.

Algunas de las obras que se inspiraron en su visita son 'Aldeanos Leoneses', que muestra un grupo de pastores y campesinos en un entorno natural. Esta obra es un ejemplo de cómo Sorolla capturó la esencia de la vida rural leonesa y la conexión de las personas con la naturaleza. La obra se caracteriza por su uso del color y la luz, típicos del estilo del pintor.

El pintor utilizó una paleta de colores cálidos y naturales para representar la escena. Además, la composición de su creación logra transmitir movimiento y vida en la escena.

Actualmente, la pintura "Aldeanos leoneses" se encuentra en el Museo Sorolla en Madrid.