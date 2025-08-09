El pop folk de Delgado, en Sahagún con Escenario Patrimonio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Teatro clásico y música folk son protagonistas del fin de semana. Ayer, el pop folk de Delgado en Sahagún y hoy El Lazarillo de Tormes en Lois serán las propuestas. Este Festival que impulsa la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, es un lugar de encuentro entre artes esce´nicas, patrimonio y turismo. La primera cita vino de la mano de Delgado, que presentó Cuatro carboneritos en un concierto en el Santuario de la Virgen Peregrina en Sahagún. El Salmantino Delgado presenta un folk luminoso en castellano, escribiendo y cantando una música cercana, cálida, que recuerda a Sufjan Stevens, Xoel López. Desde 2023 ha producido y grabado tres álbumes, a caballo entre el 'indie', el sonido americano y el folclore tradicional. La segunda oferta cultural de Escenario Patrimonio en León llegará el sábado a la localidad de Lois con la representación de la obra teatral 'Buscando a Nebrija', a cargo del grupo de teatro Lazarillo de Tormes.