Literatura de lo prohibido

Juan Carlos García nació en la localidad leonesa de Vega de Magaz en 1958, dedicó toda su vida a los medios de comunicación y, en los últimos años, se ha adentrado en el mundo de la escritura. Su última novela, «El Velo Carmesí-Los Pecados de Celeste», fue publicada el 15 de julio y va a ser presentada próximamente en la institución cultural del Ateneo de Madrid.

La obra se describe como un manifiesto literario sobre la libertad, el deseo y el derecho a elegir, «siempre busco algo que sea un poco trasgresor, en este caso, he elegido una historia de amor con un tinte de prohibición, de imposible y difícil que es muy atractivo siempre para una novela», explica García, «es completamente distinta a todo lo que he escrito, en este caso, la protagonista está metida en un mundo donde tiene una familia adulta, tiene una hija en la universidad y, a través del amor, resulta que se enamora de la persona equivocada, lo que sucede muchas veces en la vida real», añade.

El autor busca transmitir un mensaje de lucha contra los convencionalismos mediante esta novela romántica: «En este libro, las leyes de Dios y las leyes de los hombres se enfrentan, pero al final son todo leyes de los hombres, tanto la parte eclesiástica, por su normativa, como el convencionalismo cultural y el contrato que supone casarse», comenta García. Los sentimientos románticos son claves en esta obra, «en el momento en que surge algo que es muy normal como el amor, que es irracional e incontrolable y choca contra todos sus frentes, las personas que son ‘víctimas del amor’ lo que les ocurre es que son penalizadas continuamente, incluso por las personas más cercanas», añade.

La novela intenta que el lector se sienta identificado y logré empatizar con los personajes: «Se trata de que el lector diga, pues esto me ha pasado a mí, o en parte esto me pasó, o le pasó a mi hermano, o le pasó a alguien..., puedes empatizar con un personaje principal o un personaje secundario. Esas emociones nos hacen pensar al mismo tiempo que leemos», explica el escritor leonés.

Ejecutar una novela de este tipo trae consigo diversas complicaciones, «lo más difícil es que partes de una idea compleja, con varios personajes, tres o cuatro tramas y hay una trama principal que está relacionada con la filosofía del tema que tú quieres tratar», comenta García, sin embargo, no todas las ideas valen para escribir un libro, «en el momento que tú tienes una idea que dices esto puede servirme para una novela luego a veces no puedes darle mucho y la desechas, a mí me ha pasado que una idea da para un relato de veinte o treinta folios, pero no para una novela completa», añade.

Enfrentarse a una hoja en blanco es un desafío difícil, pero también enciende la llama de la creatividad, «cuando creas algo de cero, abres un camino nuevo y creas mundos nuevos, puedes estar tres, cuatro o cinco meses, pero eso es lo más bonito», concluye Juan Carlos García.