Cuando en León se tributaba por el cochecito de niño

Más de una veintena de documentos acreditan el paso «Del arca a la nube: mil años de archivos de la Administración Local en Castilla y León». Se trata de una exposición puesta en marcha por la Diputación de Segovia, la Asociación de Archiveros de Castilla y León (Acal), la Junta de Castilla y León y distintos Archivos de la Comunidad, que se podrá visitar hasta el próximo 30 de septiembre en el Palacio Provincial.

Durante la inauguración de la muestra, presidida por el vicepresidente de la Diputación, José María Bravo, aseguró que no se revela ningún misterio si se habla de que los Archivos «esconden algunos de los mayores secretos de las comunidades y poblaciones de las distintas épocas desde que existen».

Asimismo, acompañado por la responsable del Archivo de la institución provincial, Susana Vílches, y por la coordinadora de la sección local de Acal, Nuria Martín, Bravo afirmó que gran parte de la Historia «está escrita y conservada en estos Archivos; y de ahí la importancia de que no se pierdan y de que les demos el valor que merecen a la hora de salvaguardarlos». No en vano, son estos algunos de los motivos que llevaron a ACAL a organizar esta muestra, que después de pasar por varias provincias de Castilla y León llega a Segovia con el fin de ayudar a entender el papel de los Archivos como centros custodios de patrimonio, identidad y memoria colectiva.

Para convencer de su argumento a todos aquellos que quieran visitar la muestra, la Asociación propone un viaje de más de una veintena de réplicas de documentos que van, desde 1091 hasta 1944, año del legajo más reciente de los expuestos, un padrón del tributo de circulación de cochecitos de niño por la ciudad de León.

«Algunos de estos documentos, además de históricos son curiosos y por eso queremos utilizarlos como reclamo, porque ¿a quién no le llama la atención tener frente a sus ojos una póliza de seguro de 1509?», manifestó el vicepresidente de la Diputación.

Y es que la muestra, que comienza con una carta de compromiso perteneciente al archivo de la propia Diputación de Segovia y otorgada en 1484 por Rodrigo Maldonado, guarda y vasallo de los Reyes Católicos, a favor de su mujer, ama de la Infanta Isabel, por la que le da licencia para que pueda vender, cambiar o enajenar todos los bienes, está dividida en tres partes.

La primera, dedicada a la Edad Media, del siglo once al quince; la segunda, a la Edad Moderna, entre el XV y el XVIII; y la tercera a la Edad Contemporánea, en concreto a los siglos XIX y XX. En sus vitrinas, los visitantes podrán descubrir desde cómo eran las cartas de privilegios emitidas por Alfonso IX de León o Juan II de Castilla hasta cómo era la Torah de la sinagoga soriana de Ágreda, pasando por las mismas ordenanzas de Cuéllar.