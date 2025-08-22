Duende en Grajal de Campos

Y el duende se hará baile en Grajal de Campos con el talento de Lita Blanco. Un nuevo capítulo de Escenario Patrimonio llega a la provincia en esa combinación perfecta en la que es tan importante el continente como el contenido. Máxime cuando además se trata de acercar expresiones culturales de alta calidad a lugares que no suelen formar parte de los circuitos de las giras artísticas. Así será este domingo 24 de agosto cuando hasta la Plaza Mayor de Grajal de Campos llegue el arte y el 'Desplante', título del espectáculo, del prestigioso Cuadro Flamenco de Lita Blanco. Un despliegue de música y movimiento para este su nuevo espectáculo, que tendrá lugar a partir de las 20.30 horas.

El V Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León está llegando hasta las nueve provincias de la Comunidad, poniendo en valor su destacado patrimonio artístico, desde monumentos religiosos y civiles, hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos o que no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares. De hecho, esta será la sexta actividad organizada en la provincia de León, después de La Pola de Gordón, San Miguel de las Dueñas y Astorga y en una segunda tanda en Sahagún, Lois y la próxima de Grajal de Campos. Este festival es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades. Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Acerca del espectáculo, Desplante se presenta como reacción «sobre aquello que te imponen, desplante para verificar tu existencia, desplante para imponer tu voluntad, Desplante. Con tan solo una palabra, este espectáculo muestra el carácter y personalidad que tiene el flamenco. Utilizado como vocabulario para expresar diferentes ideas, nuestro desplante muestra el lado de más pasión y firmeza del lenguaje flamenco. Mediante la interpretación de diferentes palos flamencos, el espectador entrará en un intercambio de emociones durante nuestro espectáculo. Espectáculo flamenco con música, cante y baile en directo». Así se representa una actuación de la que forman parte como ficha artística como productor, adaptación, vestuario, escenografía, música, coreografía iluminación y sonido a cargo de Cuadro Flamenco de Lita Blanco. Intérpretes: Carlos Garnacho, Antonio Domínguez, Chuchi Manera y Lita Blanco.

Este domingo Escenario Patrimonio también se desarrollará en El Barco de Ávila con Los cuernos de don Friolera-Hasta aquí hemos llegado, por La Quimera de Plástico, a las 20.30 horas en el Castillo de Valdecorneja. La Quimera de Plástico nace en 1975 y lleva ya casi casi 3.000 representaciones.