Tropos 2025 se cierra con arte sonoro y escénico

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC) pone el broche final a Tropos 2025, el festival de verano dedicado a la experimentación sonora y las artes escénicas en diálogo con el medio rural. La clausura llegará con dos propuestas —una escénica y otra musical— de acceso libre y abiertas a todos los públicos.

Hoy viernes, la compañía Minusmal abrirá el fin de semana de festival con Nil. Se trata de un montaje de títeres que se convierte en una experiencia escénico-musical cargada de metáforas. En escena, una «caja» imposible de abrir encarna el conflicto interior, transformado en un enigma que se repite sin fin. Aparecen entonces artefactos electrónicos, dinámicas constructivas y destructivas, delicados títeres de hilo y la presencia de un actor se entrelazan en una propuesta minuciosa que convierte el gesto en lenguaje y el movimiento en un viaje poético-sonoro.

La edición de 2025 de Tropos se cerrará este verano en estas últimas jornadas del festival con una propuesta que en este caso combina tradición y vanguardia.

perspectivas

Los Sara Fontan —violín y batería—, junto a Amorante —proyecto del etnomusicólogo y multiinstrumentista vasco Iban Urizar—, presentan una performance en la que la tradición se revisa desde una perspectiva contemporánea. El trabajo con recursos analógicos se lleva al límite, creando un espacio sonoro basado en texturas, ritmos esenciales e improvisación.

sobre tropos 2025

Tropos 2025 es una iniciativa de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia que desde el 1 hasta el 23 de agosto de este verano se ha desarrollado con diferentes actividades y ha promovido ciclos de música, escena, circo, danza y teatro visual en escenarios al aire libre, sin grandes infraestructuras, con el objetivo de resignificar lo festivo como escucha, proximidad y acceso desde lo cotidiano.