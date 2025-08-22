El 'Ruido' escultórico de Arturo Amez, en Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Sala de Exposiciones Óscar García Prieto de Santa María del Páramo acoge desde el pasado día 15 de agosto y hasta el próximo 13 de septiembre de 2025 la muestra escultórica Ruido del artista Arturo Amez Sastre, cuya obra se distingue por el uso creativo de materiales reciclados y naturales, así como por una profunda carga conceptual y emocional.

La inauguración tuvo lugar el pasado viernes en un acto en que el artista estuvo acompañado por los concejales Santiago Barragán Huerta y Omar Sabaria Ordás, junto con un numeroso público que quiso acercarse a conocer de primera mano el trabajo del artista multidisciplinar paramés.

Arturo Amez es un escultor con una trayectoria consolidada, que ha expuesto en distintas ciudades de España y ha sido reconocido en diversos certámenes artísticos. Su propuesta busca descubrir la parte oculta de cada pieza, transmitiendo mensajes que pueden ser mitológicos, religiosos o políticos, siempre con una fuerte carga de armonía visual y emocional.

Con Ruido, el autor invita al espectador a reflexionar sobre el poder expresivo de la materia y sobre cómo el arte puede transformar lo aparentemente inerte en un lenguaje vivo y lleno de significado. La exposición puede visitarse en la sala de exposiciones en horario de viernes y sábados de 19.30 a 21.30 y domingos de 12.00 a 14.00 horas.