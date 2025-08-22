EXPOSICIÓN
El 'Ruido' escultórico de Arturo Amez, en Santa María del Páramo
La Sala de Exposiciones Óscar García Prieto de Santa María del Páramo acoge desde el pasado día 15 de agosto y hasta el próximo 13 de septiembre de 2025 la muestra escultórica Ruido del artista Arturo Amez Sastre, cuya obra se distingue por el uso creativo de materiales reciclados y naturales, así como por una profunda carga conceptual y emocional.
La inauguración tuvo lugar el pasado viernes en un acto en que el artista estuvo acompañado por los concejales Santiago Barragán Huerta y Omar Sabaria Ordás, junto con un numeroso público que quiso acercarse a conocer de primera mano el trabajo del artista multidisciplinar paramés.
Arturo Amez es un escultor con una trayectoria consolidada, que ha expuesto en distintas ciudades de España y ha sido reconocido en diversos certámenes artísticos. Su propuesta busca descubrir la parte oculta de cada pieza, transmitiendo mensajes que pueden ser mitológicos, religiosos o políticos, siempre con una fuerte carga de armonía visual y emocional.
Con Ruido, el autor invita al espectador a reflexionar sobre el poder expresivo de la materia y sobre cómo el arte puede transformar lo aparentemente inerte en un lenguaje vivo y lleno de significado. La exposición puede visitarse en la sala de exposiciones en horario de viernes y sábados de 19.30 a 21.30 y domingos de 12.00 a 14.00 horas.