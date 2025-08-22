¿Y si vuelve Cooper?

Hace seis años que no aparece en un cartel el nombre de Cooper, esto es Álex Diez, creador de Los Flechazos, de su proyecto en solitario y ahora al frente de la Fundación Club 45 en Santa Colomba de Somoza, todo un centro de peregrinación del pop. Pero aquí está: Alex Cooper en concierto acústico. El cartel existe y era para muchos una noticia más deseada que esperada. Será este sábado a las 12.00 horas en el formato senda pero no en el robledal como acostumbran a programar, por razones obvias. Casa Museo Maragata, Casa Pepa y el Casino, para finalizar en el jardín de la propia Fundación, el recorrido. El concierto en movimiento por las calles de Santa Colomba es una forma musical de conocer la belleza de este pueblo en un regreso en forma de miniconcierto acústico de ocho canciones que merecerá la pena que sean más. Será es un regreso atípico en este caso por las circunstancias y no por voluntad. Y eso que Alejandro Diez no ha rehuído nunca lo atípico si de ello se pueden sacar conclusiones positivas. La cita se podría definir como la de un juglar posmoderno por las calles de Santa Colomba, en versión pop y en solitario. Y se echará de menos a su guitarrista favorito, Mario Álvarez, que era la primera opción pero que esta vez le ha pillado fuera de León y no ha podido sumarse. En definitiva, un repaso, express pero con pausa, a un repertorio en el que los hits se cuentan por canciones. Un desmentido a aquel verso de Ramoncín sobre «si vuelve el pop...», porque aquí si vuelve es que algo anda bien. A la jornada de este sábado se suman Retrovisor DJ, y PigmanStar.

Y el domingo, pinchada Picnic (de 12.00 a 15.00 horas) con un experto en la materia (como lo demuestra día a día en su bar del mismo nombre en la calle Pez de Madrid) como es Adrián Le Freak. También, o antes, Adrián López, hermano de Xoel López y con origen familiar astorgano. Adrián López es un gallego afincado en la capital, apasionado del celuloide y la música pop, que combina sus tareas como director de cine con la gestión del Bar Picnic, uno de los locales más populares del barrio de Malasaña, situado muy, muy cerca de la Casa de León en Madrid, por cierto. Adrián fue, durante mucho tiempo, responsable de la cabina del mítico bar Tupperware. Hoy en día pasea sus selecciones por clubs imprescindibles como la Sala Pelícano, el PompaClub, el Lula o la sala Zebra. También ha pinchado en el Matadero o en el FIB de Benicassim. Promete hacernos bailar sin descanso con una audición en la que no faltarán grandes clásicos del Britpop, sonidos lounge, ecos de la Era Pop y la New Wave y el último grito en la escena indie y electrónica. Y hasta puede que acabe sonando alguna canción de su hermano Xoel, quién sabe.

Junto a la programación de la Fundación Club 45 estas actividades se enmarcan en su conjunto en el Mondo Lab 45, el Laboratorio de Cultura Pop de Mondo Sonoro.