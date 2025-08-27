COMEDIA Y TERROR RURALES

Publicado por Alberto Gutiérrez León Creado: Actualizado:

Alejo Ibáñez Pérez presentará mañana a partir de las 20.00 en el Cine Velasco de Astorga su novela «Amancio vampiro del pueblo», basada en el cortometraje dirigido por el mismo autor, de mismo nombre y publicado en 2018, que fue galardonado con varios premios nacionales e internacionales, «he hecho el proceso inverso, normalmente se adaptan las novelas al cine, pero yo lo he hecho al revés», explica Ibáñez.

Se presenta como una novela que mezcla terror gótico, comedia negra y el peculiar género del agrohorror (término acuñado por Ana Martínez Castillo y David Roas). «La idea inicial surgió de imaginarme a personas como mi abuelo en el papel de un vampiro, de ahí pensé en una comedia de lo absurdo que podría ser interesante», comenta el escritor, «más allá de la comedia, uno de los objetivos era retratar el problema de la despoblación rural que afecta a España y, en especial, a nuestra provincia de León, desde un punto de vista más alejado de lo sociológico y enfocado en la comedia negra», añade.

La editorial encargada de su publicación es Marciano Sonoro Ediciones. La novela narra la vida, muerte y resurrección de Amancio Barrallo Barrallo, vecino de Santa Marina del Rey y vampiro desde los años 60. Un chupasangre distinto: tan aficionado a la sangre como a una buena copa de orujo, que desde la barra de su bar vacío espera visitantes capaces de aliviar su soledad… o de convertirse en cena.

La comedia es la esencia principal del libro y del cortometraje, «quería abordar un tema social desde el humor y de esa forma hacer atractivo el medio rural y hacer que generase curiosidad», expone Ibáñez. Trasladar esa esencia del lenguaje audiovisual al escrito no resultó una tarea fácil, «mi mayor miedo era que la gente se riese igual que lo hicieron con el cortometraje porque además, aunque he escrito otras obras, era mi primera novela, pero estoy contento, ya que creo que lo he logrado», añade el leonés.

La idea inicial no era transformar el cortometraje en una novela: «Nos habíamos animado a transformar el corto en una serie, llegamos a tener varias reuniones con Netflix, sin embargo, ahí se quedó», comenta Ibáñez, «me daba pena que se perdiera, y se me ocurrió transformarlo a un libro, me ha costado hacerlo, pero estoy satisfecho con el resultado final», añade.

El desarrollo de la obra literaria comenzó a gestarse durante la pandemia: «Me ayudó que me coincidiera con ese parón de nuestras vidas», expone Ibáñez Pérez. Algunos escritores sufren al enfrentarse al folio en blanco, sin embargo, para Alejo fue todo lo contrario: «Tenía miedo a la sobreproducción, a decidir que se quedaba fuera y que se quedaba dentro».

La presentación de mañana contará con la intervención del propio autor —que además es gerente del cine— y con un atractivo programa que incluye la proyección del cortometraje.