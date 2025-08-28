'Pájaros' protagoniza la sesión del cine de verano de hoy en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Enmarcado en la programación del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', el paseo Quintanilla acoge el 'Cine de verano', con nueve proyecciones gratuitas al aire libre.

Este jueves la película protagonista será 'Pájaros'. Sinopsis: Colombo trabaja en un garaje 24 horas y complementa su mísero sueldo trapicheando con marihuana. Mario, un tipo peculiar y aficionado a las aves, que aparece inesperadamente en el garaje, lo contrata de chófer para ir a la Costa Brava a ver grullas. Pero al llegar a su destino, le cuenta que las aves han variado su rumbo migratorio hacia el delta del Danubio, en Rumanía. Mario necesita llegar hasta allí. Y Colombo necesita el dinero. Ocultando sus verdaderos motivos, emprenden un viaje que los llevará a conocerse mejor y enfrentarse a sí mismos.

Las sesiones que tienen lugar todos los jueves a las 22:00 se prolongarán hasta el 11 de septiembre. Los largometrajes están subtitulados para garantizar la accesibilidad a personas con problemas auditivos.