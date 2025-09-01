Érase una vez en... Astorga

No diga Venecia, diga Astorga y se encontrará con una semana de cine sincero, hecho con las tripas, tal vez más con el entusiasmo y vocación que deben contener los cortos que lo que se sitúa como parte de la «industria». Tal vez, el recuerdo a Verónica Echegui, desgraciadamente fallecida hace días, y que precisamente encontró el reconocimiento de los máximos premios del cine en España gracias a su cortometraje Totem loba, esté más que presente. Astorga comienza su festival de cine, del 1, o sea hoy, al 7 de septiembre, aunque ya el fin de semana comenzaron el sonido añejo de las proyecciones. 28 ediciones contemplan esta cita que puso en marcha Luis Miguel Alonso Guadalupe, nombre fundamental de la cultura para Astorga y para este evento que crece año a año y que logra presencias estelares al máximo nivel como es el de Kira Miró, premio de honor. Por si esto fuera poco, su pareja llegará también en su versión escénica, demostrando el por qué ha sido el último gran premio Goya que trascendió a la propia gala por su naturalidad y simpatía, y ante todo por mostrar el amor a su profesión.

La mejor prueba de la evolución y crecimiento del festival está en que el certamen ha sido elegido como Festival Colaborador en la preselección de los Premios Goya en el apartado de Cortometrajes.

Hoy comienza ya la proyección de cortos en su categoría local y provincial, por lo que es más que recomendable seguir todo lo que la programación de este festival organizado por el Ayuntamiento de Astorga propone a lo largo de estas jornadas. En este sentido, sugiere su alcalde José Luis Nieto que «el Festival de Astorga es mucho más que una celebración del cine; es un espacio de encuentro, inspiración y transformación constante. Aquí, las historias y las ideas cobran vida para enriquecer nuestra comunidad, fortalecer nuestros lazos y proyectar nuestra ciudad en el escenario cultural nacional e internacional. Es un momento para descubrir nuevos creadores, apoyar el talento emergente y valorar la diversidad que enriquece nuestro panorama cinematográfico. Es muy emotivo recordar cómo Astorga se ha afianzado como un verdadero baluarte del cine español y cómo esa pasión y esfuerzo inicial han llevado a que hoy celebremos la 28ª edición del Festival de Cine de Astorga. No quisiera olvidarme de quienes impulsaron la primera edición, especialmente de su director hasta hace apenas dos ediciones, Luis Miguel Alonso Guadalupe, que nos dejó a principios de este año y honrar de manera respetuosa y significativa su legado y su contribución a la cultura cinematográfica de nuestra ciudad. Deseo que disfruten de cada momento, que se dejen llevar por la magia del cine y que juntos sigamos haciendo de este Festival un motor de cultura, progreso y unión. Que esta 28 Edición sea una oportunidad para aprender, compartir y soñar en grande. Bienvenidos a nuestra ciudad y a esta edición número 28 del Festival de Cine. Disfruten, participen y les damos las gracias por formar parte de esta gran familia cinematográfica», remarca en el texto introductorio subrayando la labor de Alonso Guadalupe, fallecido en enero de este año.

gran trayectoria

En Kira Miró, premio de honor de este año, hay 20 años de trayectoria profesional en los que ha sido dirigida por prestigiosos directores de cine como Pedro Almodóvar en Los abrazos rotos, Isabel Coixet en el cortometraje Un corazón roto no es como un jarrón roto o un florero, o Alex de la Iglesia en Crimen ferpecto. En su filmografía también destacan sus trabajos en Rivales de Fernando Colomo, en Que se mueran los feos de Nacho García Velilla, o en No lo llames amor llámalo X, dirigida por Oriol Capel. Sus últimos trabajos en cine como protagonista han sido en las taquilleras Odio el verano de Fernando García-Ruiz y la recién estrenada Quién es quién de Martín Cuervo. Todos lo hacen también del director Martín Cuervo, Cuánto me queda de la directora novel Carolina Bassecourt, y sus participaciones en Para entrar a vivir del director Pablo Aragüés o en De perdidos a Río de Joaquín Mazón, se encuentran entre sus últimos trabajos en cine. En la actualidad tiene pendiente de estreno como protagonista las películas ¿Cómo hemos llegado a esto? del director Gorka Mínguez, y Solos de Guillermo Ríos y actualmente ha finalizado el rodaje de La desconocida dirigida por Gabe Ibáñez.