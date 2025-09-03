Las proyecciones en la catedral de León y en San Isidoro cambian de horario desde este sábado

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Las proyecciones sobre la fachada de la catedral de León y San Isidoro modifican su horario a partir de este sábado, 6 de septiembre, pasando a poder verse a las 22.15 y a las 23 horas, respectivamente.

En el caso de la Catedral, se podrá seguir disfrutando de la versión dedicada a la Virgen Blanca, una adaptación del espectáculo ‘Una historia narrada en piedra’ en cuya parte final se explica de manera pormenorizada la figura que se encuentra en el pórtico occidental de la Pulchra Leonina, conocida también como la Virgen de las Nieves.

Un trabajo de luz y sonido, llevado a cabo a través de la técnica del video mapping, con el que se proyecta la historia de la propia Catedral de León desde que albergó unas termas hasta el templo gótico de hoy. Además de las imágenes en 3D, las proyecciones cuentan con música y una locución que ayuda a guiar al espectador a través de los siglos.

El espectáculo de luz y sonido que se proyecta sobre la fachada de la Real Basílica de San Isidoro es obra del francés Xavier de Richemont, que narra alguno de los episodios históricos importantes como la contribución leonesa a la conquista de América o la rebelión de los leoneses contra los invasores franceses en la Guerra de la Independencia. El Musac y los colores catedralicios simbolizan en esta proyección la época actual de León. La duración de la proyección es de unos quince minutos.

En octubre se mantendrán esos horarios y los espectáculos serán los días 4, 11 y 18 en la catedral, y 11 y 18 en San Isidoro. En la primera las proyecciones se retomarán en fechas navideñas con una proyección especial dedicada a estas celebraciones.