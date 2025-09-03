León sonará a modernismo el fin de semana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los artistas Guido Biachini (Italia) y Valmuz (Reino Unido) llegarán este sábado a la ciudad para hacer disfrutar al público con un especial repertorio que evoca la época Modernista. Los conciertos se enmarcan en el Festival de Verano León, Cuna del Parlamentarismo y en la IV Feria Modernista, organizada esta última por el Museo Casa Botines y Fundos. Dos programas que enriquecen aún más la oferta cultural de la ciudad de León. La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León fomenta así su colaboración con iniciativas que acercan la música, la cultura y el patrimonio a las calles de la capital leonesa. Ambos conciertos serán gratuitos y tendrán lugar en las inmediaciones del parque del Cid (confluencia de las calles Ruiz de Salazar con Pilotos Regueral).

Este ciclo de música modernista pretende rememorar el Modernismo, movimiento con gran repercusión que destacó por su ruptura con los estilos tradicionales buscando nuevas formas de expresión inspiradas en la naturaleza.

El sábado 6 de septiembre, a las 13.30 horas, subirá al escenario Guido Bianchini. El contrabajista y profesor de baile Lindy Hop, natural de Venetto (Italia), presentaría su cuarteto con repertorio de swing, perfecto para invitar a las asociaciones de baile Lindy Hop de León y al público en general y convertir el entorno del parque del Cid en una fiesta. El artista italiano es miembro de la banda The Ragtime Rogues, un grupo de músicos unidos por su pasión por la música de 1930, reconocido por brindar una experiencia global y única sobre el escenario.

El mismo sábado, a las 20.30 horas, será el turno de Valmuz (Reino Unido). Valmuz es una banda con una proyección internacional que representa el dinamismo y la fusión cultural de la música del siglo XXI. Formada por músicos de distintas nacionalidades, su propuesta combina jazz contemporáneo, rock, electrónica y elementos del pop más experimental, con un enfoque ecléctico y vibrante. Su trayectoria les ha llevado a actuar en escenarios de toda Europa.