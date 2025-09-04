Quimeras de Elia en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La magia de la creación de la (ir)realidad está de vuelta. Magníficas voces hispánicas a través del Quimeras. Festival Internacional de Ficción Insólita, que desarrolla su tercera edición del 17 al 26 de octubre de 2025. Quimeras viene de la mano de la Fundación de las Artes, las Letras y las Ciencias de León (Farlecil), gracias a la destacada colaboración del Ayuntamiento de León y de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, así como de la Junta de Castilla y León, Universidad de León, Cámara de la Propiedad Urbana de León, Colegio Oficial de Arquitectos de León, Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la ULE, entre otras.

Si Quimeras 2023 contó como padrino con José María Merino (Premio Nacional de las Letras 2021) y el 2024 con la nicaragüense Gioconda Belli como madrina (reconocida con el Premio Iberoamericano La Otra Orilla y el Premio Reina Sofía 2023), Quimeras 2025 tendrá como madrina a Elia Barceló, una de las escritoras más versátiles de la narrativa española y una de las autoras de mayor prestigio en el ámbito de lo fantástico y de la ciencia ficción. Ha publicado más de treinta novelas y unos noventa relatos, tanto en España como en el extranjero. Premiada en numerosas ocasiones, ha sido traducida a veintidós idiomas con una enorme acogida entre el público y la crítica.

Lo insólito constituye un corpus literario muy atractivo para públicos de todas las edades e intereses lectores a través de modalidades variadas. En 2025, la tercera edición del festival profundizará en algunas líneas temáticas específicas como hilo conductor, destacando distintas estéticas como los mitos, las leyendas, lo fantástico, el terror, lo inquietante, lo onírico, lo especulativo y la ciencia ficción. Como novedad, a la narrativa se sumará la atención al cómic, al teatro y a la ilustración, sin olvidar la relevancia de la cultura audiovisual y, de modo especial, del cine.

Aunque lo verdaderamente importante es la calidad estética de las obras integradas en la programación y la categoría intelectual de los participantes, se ha concedido especial atención a reconocidas figuras creadoras del panorama literario hispánico actual y con una trayectoria dilatada y prolífica, de distintas generaciones y de ambos lados del Atlántico. En el Palacio del Conde Luna y el Colegio Oficial de Arquitectos tendrán lugar relevantes actividades. Encuentros abiertos con conversaciones individuales de una hora más coloquio con figuras destacadas de las estéticas de lo insólito: Diego Sánchez Aguilar, María Fernanda Ampuero, Ana Merino, Montserrat Mazorriaga, Juan Jacinto Muñoz-Rengel, José María Merino, Antonio Álamo, Miguel Carrera Garrido, Ángel Olgoso, Félix F. Palma, Cristina Sánchez-Andrade, Alberto Chimal, Susana Barragués Sainz y Elia Barceló. Dos intervenciones —de Nuria Barrios, por una parte, y, por otra, de Natalia Álvarez Méndez y Miriam López Santos—, enfocadas a explicar la relevancia del uso del mito y de la leyenda, respectivamente, para sugerir lo que el realismo no permite reflejar. Una intervención de Arantxa Rochet orientada a la exploración de técnicas creativas, con el fin de desentrañar herramientas de construcción de una obra literaria. Una intervención de Beatriz Martín Vidal enfocada a la exploración del arte de ilustrar mediante el dibujo de lo invisible, de lo insólito. Lecturas: filandones y veladas insólitas a cargo de algunos de los escritores participantes: Nuria Barrios, José María Merino, Juan Jacinto Muñoz-Rengel, Alberto Chimal, Ángel Olgoso y Susana Barragués Sainz. Actividades en centros educativos de León y provincia en horario de mañana, con talleres y con visitas de escritores. Actividades en horario de tarde en León y provincia, con un ciclo de cine en colaboración con Actividades Culturales de la ULE para el caso de León, y con ayuntamientos y asociaciones para la provincia y el medio rural.

Entre sus actividades de referencia, Quimeras integra, además, el proyecto de innovación educativa «Confabulaciones insólitas con fabulaciones insólitas», con visitas de académicos y escritores a las aulas de los centros de enseñanza para contribuir al gusto por la lectura, la estimulación del pensamiento crítico e interpretativo y el fomento de la creatividad en estudiantes de primaria, educación secundaria y bachillerato. Esta actividad, asimismo, potencia la educación en valores y favorece competencias del currículo educativo.