Los 100 años de Odón Alonso

Odón Alonso Ordás (León, 28 de enero de 1925–Madrid, 21 de febrero de 2011) tendría ahora 100 años. Y puede que, en tanto tiempo, otro no hubiera sido capaz de lo que fue él en sus 86 años de vida. Por destacar su faceta como director, estuvo al frente de la Orquesta y Coro de Radio Nacional de España, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Orquesta Filarmónica de Madrid. Estrenó obras de Ángel Arteaga, Claudio Prieto, Ernesto Halffter, Rodolfo Halffter, Oscar Esplá, Fernando Remacha, Manuel Angulo, Gabriel Fernández Álvez, Joaquín Rodrigo, Xavier Montsalvatge, Manuel Castillo, Carmelo Bernaola, Tomás Marco, Conrado del Campo, Federico Moreno Torroba o Manuel de Falla, según consta en la Real Academia de la Historia.

Como no es cuestión de entrar en disquisiciones de si su figura está suficientemente valorada en su tierra, sí que se puede decir que al menos una agrupación como la Orquesta Sinfónica de León Odón Alonso lleva el nombre de su padre. Él por expreso deseo quiso ser enterrado en tierra soriana. Por lo que dejémoslo en que Odón Alonso fue profeta en su Soria. Y allí dejó una huella imperecedera aún más porque se trata de un ciclo anual de máxima potencia en el mundo de la clásica y que no es otro que el Otoño Musical Soriano. Él lo inventó y erró cuando dijo: «Las personas pasan, el festival queda». En este caso, el homenaje a su figura es constante allí y este año se mezcla con un ilustre de las letras: ni más ni menos que Antonio Machado.

Y es un placer este recuerdo en forma de programación porque se descubre que El Festival Otoño Musical Soriano Festival Internacional de Música de Castilla y León es mucho más que un festival concreto, con una programación excelsa que toca palos clásicos pero también jazz y con figuras de nivel internacional. Y conecta con la presentación de ayer del Festival de Música Española porque la Orquesta Nacional de España (ONE) rinde homenaje al director de orquesta con dos conciertos en Castilla y León.

El primero en el Otoño Musical Soriano, el jueves 11 de septiembre, y el segundo en el Festival de Música Española, de León, el viernes 12. La ONE estará dirigida en esta ocasión por Nuno Coelho e interpretará obras de Joaquín Turina, Carmelo Bernaola y Richard Strauss.

Se trata del mismo programa que Odón Alonso Ordás dirigió a la Nacional el 28 de enero de 1995 en el Palacio de la Audiencia, de Soria, antes de que existiese el Otoño Musical Soriano, que el propio Alonso fundó en 1999. El Auditorio Ciudad de León acoge también este homenaje a uno de los músicos leoneses más importantes del siglo XX.