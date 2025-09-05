Diario de León

La III Feria Modernista aterriza en León, en fotos

El director de cine leonés y ganador de tres Goya, Néstor López, ha sido el encargado de inaugurar el evento

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

En:

La inauguración de la feria organizada por Museo Casa Botines ha tenido lugar hoy viernes, a las 17.00 horas, en la plaza de San Marcelo, donde Néstor López, director de cine leonés, fue proclamado laureado del evento.

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

León se viste de época.

León se viste de época.RAMIRO

El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde

tracking