La III Feria Modernista aterriza en León, en fotos

La inauguración de la feria organizada por Museo Casa Botines ha tenido lugar hoy viernes, a las 17.00 horas, en la plaza de San Marcelo, donde Néstor López, director de cine leonés, fue proclamado laureado del evento.
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde
León se viste de época. RAMIRO
El arranque de la III Feria Modernista este viernes por la tarde