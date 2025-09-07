Botines saca a la calle a un batallón de sufragistas

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Las calles de León se han convertido en escenario de memoria y compromiso con la Feria Modernista, que este año centra su atención en una conquista histórica: el derecho al voto femenino. Bajo el lema ¡Atrévete a ser libre!, la feria ha celebrado este sábado una marcha simbólica que rinde homenaje a las mujeres que, desde el siglo XIX, lucharon por ser ciudadanas de pleno derecho. Organizada por el Museo Casa Botines Gaudí, la marcha por el voto femenino ha sido uno de los actos centrales del evento. Se ha inspirado en la Declaración de Seneca Falls de 1848, considerada el primer gran manifiesto feminista, y la recreación histórica ha recorrido durante 30 minutos el entorno modernista del edificio diseñado por Gaudí. Al grito de ‘¡Libertad, igualdad, sufragio universal!’, decenas de mujeres vestidas de época han portado pancartas, leído proclamas y compartido música, convirtiendo las calles en un espacio de memoria viva. Durante la marcha se ha dado lectura a un manifiesto en el que se ha proclamado que «es deber de las mujeres de este país asegurarse el sagrado derecho al voto». También han denunciado la doble moral social y religiosa que ha limitado históricamente a las mujeres, y han defendido su derecho a hablar en público, a ocupar espacios culturales y políticos, y a liberarse de los límites impuestos por costumbres corrompidas. Como en la película Mary Poppins, donde la sufragista Winifred Banks asegura con entusiasmo «¡Nuestro grupo de sufragistas lucha por el voto femenino!», la marcha leonesa también ha recordado que la lucha por los derechos puede tener ritmo, color y convicción.

La marcha se ha enmarcado en la exposición temporal La conquista del voto, que puede visitarse en el Museo Casa Botines Gaudía hasta el 12 de enero y que recorre los hitos fundamentales que marcaron el camino hacia el reconocimiento político y constitucional del sufragio femenino.